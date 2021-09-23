Valorant 3.06 yamasÄ± ile birlikte Jettâ€™e gÃ¼Ã§sÃ¼zleÅŸtirme geliyor

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Oyuncular tarafÄ±ndan merakla beklenen Valorant 3.06 yamasÄ±nÄ±n yama notlarÄ± nihayet Riot Games tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ± ve bu, rekabetÃ§i taktiksel niÅŸancÄ± oyununa bazÄ± Ã¶nemli deÄŸiÅŸiklikler getirdi. Yeni tanÄ±tÄ±lan deÄŸiÅŸiklikler, harita iyileÅŸtirmelerinden mevcut metayÄ± kolayca deÄŸiÅŸtirebilen ajan yeteneklerine kadar bÃ¼yÃ¼k bir alana yayÄ±lÄ±yor. Valorant yamasÄ± 3.06 hakkÄ±nda bilmeniz gereken her ÅŸey burada.

Valorant 3.06 yamasÄ±ndaki ajan deÄŸiÅŸiklikleri, hem normal oyunlarda hem de profesyonel oyunlarda seÃ§ilen GÃ¼ney Koreli dÃ¼ellocu Jett'e yÃ¶nelik bazÄ± bÃ¼yÃ¼k gÃ¼Ã§sÃ¼zleÅŸtirmeleri iÃ§eriyor. En yeni Valorant ajanÄ± KAY/O, metaya Ã§Ä±kmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olabilecek bazÄ± gÃ¼Ã§lendirmeler aldÄ±. Skye, oyundaki etkisini bir miktar azaltacak bazÄ± ayarlamalara uÄŸradÄ±.

Ajan deÄŸiÅŸiklikleri ve bazÄ± hata dÃ¼zeltmelerinin yanÄ± sÄ±ra Valorant haritalarÄ±nda da deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±ldÄ±. Harita deÄŸiÅŸiklikleri, sahalardaki bazÄ± kutularÄ±n saÄŸlamlÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±rarak savunucularÄ±n yerlerini korumalarÄ±na izin verirken, saldÄ±ranlarÄ±n gÃ¼venli bir ÅŸekilde Spike yerleÅŸtirmelerini saÄŸlayacak.

Valorantâ€™Ä±n yama notlarÄ± ÅŸu ÅŸekilde:

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AJAN GÃœNCELLEMELERÄ°

SKYE





KÄ±lavuz IÅŸÄ±k KÄ±lavuz IÅŸÄ±k'Ä± kullandÄ±ktan veya kuÅŸu yÃ¶nlendirdikten sonra yeteneÄŸi bÄ±rakma sÃ¼resi arttÄ±: 0,5 >>> 0,75 YeteneÄŸi etkinleÅŸtirdikten sonra kÃ¶r edici bombanÄ±n patlama sÃ¼resi arttÄ±: 0,25 >>> 0,3



Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â KAY/O

FLAÅž/Bellek YeteneÄŸin hazÄ±rlanma sÃ¼resi azaldÄ±: 0,5 sn. >>> 0,3 sn. SaÄŸ tÄ±k yeteneÄŸinin hazÄ±rlanma sÃ¼resi azaldÄ±: 1 sn. >>> 0,3 sn. FÄ±rlatÄ±lan bomba artÄ±k ses Ã§Ä±karmayacak.

Ä°PTAL/Komut DÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra titreÅŸmeye devam etmeyecek.



Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ÂJETT

Duman Bulutu'nun yÃ¼k sayÄ±sÄ± azaldÄ±: 3 >>> 2

Keskin FÄ±rtÄ±na - SaÄŸ tÄ±k/alternatif atÄ±ÅŸ skorlarÄ± artÄ±k Jett'in kunaisinin yÃ¼kÃ¼nÃ¼ doldurmayacak.

Keskin FÄ±rtÄ±na - SaÄŸ tÄ±k/alternatif atÄ±ÅŸ hasarlarÄ± tersine Ã§evrildi. Yani, hasar ve hasar Ã§arpanlarÄ± sol tÄ±kla aynÄ± oldu.

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Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â HARÄ°TA GÃœNCELLEMELERÄ°Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Fracture

JeneratÃ¶r/Kantin tarafÄ±na giden tÃ¼nelin duvarlarÄ± artÄ±k kurÅŸun geÃ§irmiyor.

B bÃ¶lgesindeki kutulardan biri artÄ±k kurÅŸun geÃ§irmiyor. Bu deÄŸiÅŸiklik, daha riskli ve gÃ¼Ã§lÃ¼ diÄŸer seÃ§eneÄŸin yanÄ± sÄ±ra saldÄ±ranlara daha gÃ¼venli bir ÅŸekilde Spike yerleÅŸtirme imkÃ¢nÄ± tanÄ±yor.

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ÂIcebox

B bÃ¶lgesindeki kutu yÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±k kurÅŸun geÃ§irmiyor. Bu deÄŸiÅŸiklikle, saldÄ±ranlara daha gÃ¼venli bir Spike yerleÅŸtirme seÃ§eneÄŸi sunmayÄ± amaÃ§ladÄ±k.

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ÂHaven

C bÃ¶lgesindeki kutu yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±ndan bir tanesi artÄ±k kurÅŸun geÃ§irmiyor. Bu deÄŸiÅŸiklikle, saldÄ±ranlara daha gÃ¼venli bir Spike yerleÅŸtirme seÃ§eneÄŸi sunmayÄ± amaÃ§ladÄ±k.

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ÂAscent

A bÃ¶lgesindeki kutulardan biri artÄ±k kurÅŸun geÃ§irmiyor. Bu deÄŸiÅŸiklikle, savunanlara daha gÃ¼venli savunma seÃ§eneÄŸi sunmayÄ± amaÃ§ladÄ±k.

Bind

A bÃ¶lgesindeki kutu yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±ndan bir tanesi artÄ±k kurÅŸun geÃ§irmiyor. Bu deÄŸiÅŸiklikle, saldÄ±ranlara daha gÃ¼venli bir Spike yerleÅŸtirme seÃ§eneÄŸi sunmayÄ± amaÃ§ladÄ±k.

OYUN SÄ°STEMLERÄ° GÃœNCELLEMELERÄ°

AÃ§Ä±k Beta OrtamÄ±'nÄ± (PBE) kullanan oyuncularÄ±n normal oyun ayarlarÄ±yla PBE oyun ayarlarÄ± birbirinden ayrÄ±ldÄ±. ArtÄ±k iki farklÄ± platform arasÄ±nda geÃ§iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda ayarlarÄ±nÄ±z sÄ±fÄ±rlanmamalÄ±.

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HATALAR

Harita

Icebox mini haritasÄ± ve gÃ¶rÃ¼ÅŸ konileri artÄ±k B SarÄ± bÃ¶lgesinde doÄŸru ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼necek.

Sosyal

Ã–lÃ¼m KalÄ±m SavaÅŸÄ± cezalarÄ± bundan sonra AFK yÃ¼zÃ¼nden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmanÄ±za engel olmamalÄ±. Bu hata iÃ§in alÄ±nan cezalar dÃ¼zeltilecek.

Ajan seÃ§im ekranÄ±ndayken kÄ±sa seri atÄ±ÅŸ seslerinin duyulmasÄ±na sebep olan hata giderildi.

Valorantâ€™Ä±n 3.06 yamasÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸiklikleri bu kadardÄ±. Daha fazla Valorant iÃ§eriÄŸi iÃ§in takipte kalmayÄ± unutmayÄ±n.