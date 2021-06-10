Valorant 2.11 yamasıyla oyuna neler geldi?

Yeni Valorant güncellemesiyle birlikte oyuna bazı yenilik ve düzeltmeler geldi. Her ne kadar bu yama oyuncuların beklediğinden daha az içeriğe sahip olsa da yapılan düzeltme ve değişikliklerin oyun üzerinde etkisi olduğu inkâr edilemez. Riot Games ise bu yamanın 3. Bölüm fırtınasından önceki sessizlik olarak nitelendirilebileceğini söyledi. Bu yamayla birlikte gelen en önemli güncellemelerden biri orta ve üst düzey makinelerde kare hızınızı ortalama %1 oranında iyileştirilmesi.

Diğer yenilik ve değişiklikler ise aşağıdaki gibi:

Rekabet Güncellemeleri

Liderlik tablosuna oyuncuları ismiyle bulmanızı sağlayacak bir arama çubuğu eklendi.

Mod Güncellemeleri

Mod rotasyonu sistemi kapsamında Kopya modu, Tırmanış modunun yerini aldı.

Performans Güncellemeleri

Orta ve yüksek donanıma sahip cihazlardaki yetenek, ekipman ve silahları içeren envanter yönetimi düzenlenerek istemcideki kare hızı ortalama %1 oranında iyileştirildi.

Ajanların ve çevre öğesi iskeletlerinin birbirinin içine geçmesini engelleyen hesaplamalar iyileştirildi.

Oyun Sistemleri Güncellemeleri

Okunabilirliği iyileştirmek adına bazı bölge dillerindeki yazı tipleri düzenlendi.

Sinyal ve sesli komut çarkları, ekranda görünür haldeyken hareket dışındaki komutları dikkate almayacak şekilde güncellendi.

Silahları kuşanırken ellerin tuhaf pozisyonlarda görünmesine sebep olan animasyon hatası giderildi

Hatalar

Reyna'nın satın alma evresi sırasında Azlet yeteneğini satıp tekrar satın almasını engelleyen hata giderildi.

Rekabet Modu

Bir arkadaşınızın kariyer sayfasına bakarken yükleme simgesinin sonsuz bir döngü içinde görünmesine sebep olan hata giderildi.

Liderlik tablosunun kullanıcı ara yüzündeki çeşitli hatalar giderildi.