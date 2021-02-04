Valorant 2.02 yaması çıktı

Valorant 2.02 yaması nihayet oyuncularla buluştu. Bu yamayla birlikte oyundaki çeşitli hatalar düzeltildi. Özellikle oyuncuların çokça şikayet ettiği koşarkenki atış doğruluğu ve dereceli oyun modunda değişiklikler gerçekleşti.

Riot Games yeni sezonun ikinci yamasında daha çok teknik konulara odaklandı. Geliştiriciler oyuncular tarafından bildirilen hataları düzeltti, rekabetçi derece sisteminde yenilikler ve oyundaki silahlara bazı değişiklikler yaptı.

Oyuncular tarafından bildirilen başlıca hatalardan biri Omen’in hrouded Step özelliğindeki bir sorun ve Spike sesinde bir problemdi. Yeni yamayla birlikte oyuncular artık sessiz bir şekilde Spike’ı yerleştirirken kullanılan tuş kombinasyonunun mini-haritayı açma sorunu düzeliyor. Bunun yanı sıra oyuncular artık Omen'in Shrouded Step özelliğini nesnelere çarpmadan kullanabilecek.

Yapılan son dereceli sistem değişiklikleriyle birlikte derece atlamanın neredeyse imkânsız olduğundan yakınan oyuncuların geri dönüşleri değerlendirildi ve dereceli sistemde değişiklikler yapıldı. Rekabetçi maç sırasındaki bekleme süresini kısaltacak yenilikler getirildi.

Diğer düzeltmeler:

Icebox haritasında Spike, Sage’in duvarının üstüne kurulamayacak.

Bazı oyuncularda Cypher’ın kamerasının hareket ettirilememesi ve kontrol edilememesi sorunu düzeltildi.

Artık liderlik tablosunun güncel hali oyuncuların kariyer sekmelerinde görünecek.