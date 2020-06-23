Valladolid 1 - 1 Getafe Enes Ünal yine attı...

La Liga'da Valladolid ile Getafe karşı karşıya geldi. 90 dakika 1-1 eşitlikle sona ererken Valladolid'in tek golünü Enes Ünal attı.

45+5. dakikada penaltıdan attığı golle eşitliği getiren Enes Ünal, bu sezon La Liga'da 6. golünü attı ve La Liga gol rekorunu egale etti. Enes, toplamda ise 8. golüne ulaştı.

Getafe'nin golünü ise 41. dakikada Mata kaydetti.

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!