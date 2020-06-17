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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.06.2020 - 22:56,Son Güncelleme:

Valladolid 0-0 Celta Vigo

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Valladolid 0-0 Celta Vigo
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İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) forma giyen milli futbolcular Okay Yokuşlu ve Enes Ünal'ı karşı karşıya getiren Real Valladolid-Celta Vigo maçı 0-0 berabere bitti.

LaLiga'nın 29. haftasında Enes Ünal'ın formasını giydiği Valladolid, Okay Yokuşlu'nun oynadığı Celta Vigo'yu ağırladı.

Türk futbolcular takımlarında ilk 11'de sahaya çıkarak, karşılaşma sonuna kadar oyunda kaldı. Okay, maçın 31. dakikasında rakibine yaptığı faulde sarı kart gördü.

Sahadan çıkan beraberlik sonrasında, ligde kalma mücadelesi veren iki takımdan Valladolid 33 puanda, Celta Vigo ise 27 puanda kaldı.

LaLiga'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık 3 ay duran maçlar, seyircisiz ve salgına karşı alınan önlemlerle 11 Haziran'da başlamıştı

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