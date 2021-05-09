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eSpor
Haber Giriş: 09.05.2021 - 14:18 | Son Güncelleme:

Valkyrae, Twitch izleyicilerini yüz üstü bıraktığını düşünüyor

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Valkyrae, Twitch izleyicilerini yüz üstü bıraktığını düşünüyor

Dünyanın en çok izlenen kadın yayıncısı Valkyrae, Youtube yüzünden Twitch’teki takipçilerini ihmal ettiğini düşündüğünü söyledi.

Ünlü içerik üreticisi Valkyrae, 2020 senesinde Twitch’ten Youtube’a geçiş yapmıştı. Twitch’teki kanalını ise silmemiş ve olduğu gibi bırakmıştı. “Youtube’a geçtiğim zaman, daha stabil bir ortam için çalışıp elde ettiğim her şeyi geride bırakmam gerekti.” Platform değiştirdikten sonra ise yine başarılı yayın hayatına devam eden Valkyrae, Youtube’dan neredeyse aylık 200,000 dolarlık gelir elde ediyor.

İçerik üreticisi olarak belli bir noktaya geldikten sonra 100 Thieves organizasyonunun ortaklarından biri olan Valkyrae, kendisinin kadınlar için bir örnek olduğunu düşünüyor.

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