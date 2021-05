Valkyrae, Twitch izleyicilerini yüz üstü bıraktığını düşünüyor

Ünlü içerik üreticisi Valkyrae, 2020 senesinde Twitch’ten Youtube’a geçiş yapmıştı. Twitch’teki kanalını ise silmemiş ve olduğu gibi bırakmıştı. “Youtube’a geçtiğim zaman, daha stabil bir ortam için çalışıp elde ettiğim her şeyi geride bırakmam gerekti.” Platform değiştirdikten sonra ise yine başarılı yayın hayatına devam eden Valkyrae, Youtube’dan neredeyse aylık 200,000 dolarlık gelir elde ediyor.

From creator to co-owner.@Valkyrae reflects on this past year and the incredible success she's had. pic.twitter.com/3qAn1hX8Z4