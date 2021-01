Vali ve belediye başkanı MXGP 2020'de Afyonkarahisar etabını oynadı

Dünyanın en popüler spor branşları arasında ilk on sırada yer alan Dünya Motokros Şampiyonası’nın resmi oyunu, MXGP 2020’nin yeni versiyonu meraklılarıyla buluştu. Dünya Motokros Şampiyonası’na 2018 ve 2019 yıllarında ev sahipliği yapan ve dünyanın en iyi pisti seçilen Afyonkarahisar pisti de oyunda yer aldı. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oyun konsolları, bilgisayar ve online platformlarda oynanabilen MXGP 2020’deki Afyonkarahisar’ın pistinin tanıtımını yaptı. Belediye meclis salonunda gerçekleşen programa Vali Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı AK Parti’li Mehmet Zeybek’in yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke katıldı.



"TÜM DÜNYADA OYNANIYOR"



Federasyon Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Afyonkarahisar etabının oyunda ikinci etap olarak yer aldığını belirterek, Dünya Motokros Şampiyonası’nı 2 yıldır Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde gerçekleştirdiklerini aktardı. 2020’de pandemiden dolayı yarışları gerçekleştiremediklerini, pandeminin müsaade etmesi durumunda 2021’de başarılı bir şekilde etabı organize etmek istediklerini belirten Asbaşkan Akülke, organizasyon çalışmalarına kısmen başladıklarını, 2020’nin sonlarında da dünyada Afyonkarahisar ve Türkiye için çok güzel bir haber aldıkları vurguladı. Pandemiden dolayı tüm spor aktivitelerinin ertelendiğini veya yapılamadığını hatırlatan Akülke, sporseverlerin daha çok e-spor ve sanal oyunlarda yoğunlaştığına dikkati çekti. Hazırlanan oyunla Afyonkarahisar pistinin de sanal ortamda tüm dünyada oynandığını söyleyen Akülke, dün itibarıyla da oyun konsolları platformlarında hizmete girdiğini ve tüm dünyada bu oyunun oynanmaya başladığını vurguladı.



"HER 10 KİŞİDEN 4’Ü VİDEO OYUNU OYNUYOR"



Dünya genelinde 3 milyardan fazla oyuncu sayısının olması nedeniyle bu alanın büyük öneme sahip olduğunu belirten Asbaşkan Akülke, "Her 10 kişiden 4’ü video oyunu oynuyor. İnsanlar için video oyunları artık bir ana eğlence aracı haline geldi. Salgın nedeniyle hayatın dijitalleşmesi eğlence araçlarının daha da yayılmasını sağlıyor. Biz de marka organizasyonumuz MXGP Türkiye ile hem Afyonkarahisar’ı hem de ülkemizi oyun dünyasına taşıdık. Dünyanın herhangi bir yerinden MXGP Afyon oyununa online olarak giren kişi hem şehri hem de spor tesisimizi tanıyıp oynayabilecek. Dünyanın en iyi pistleri arasına seçilen Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi böylece herkesin deneyimleyebileceği bir imkana sahip oldu. Artık gençler ve bu spora meraklı olanlar birebir aynı özelliklerin yer aldığı pistte önce oyun oynayıp daha sonra motosikletiyle pistimizi tecrübe edebilecek" dedi.



"TEK DİLEĞİMİZ KORONAVİRÜS HADİSESİNDEN KURTULMAMIZ"



Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kentte 2018 ve 2019 yıllarında Dünya Motokros Şampiyonası’nın ikinci ayaklarının gerçekleştirildiğini belirterek, meydan olarak, saha olarak dünyanın en iyi pisti ödülünü aldıklarını hatırlattı. 2019 yılında, 2018’den daha iyi bir organizasyon gerçekleştirerek sporseverleri Afyonkarahisar’da buluşturduklarına dikkati çeken Başkan Zeybek, "2020 yılında yapmayı düşündüğümüz bu organizasyonu, koronavirüs hadisesinden dolayı ötelemek mecburiyetinde kaldık. Bu sene inşallah geride kalan yıllara nazaran çok daha iyi bir organizasyon yapacağız. Tek dileğimiz Allah’ın izniyle koronavirüs hadisesinden kurtulmamız. 2020’de meydanı çok aktif kullanmayı düşünüyorduk ama meydanda planladığımız organizasyonları da ötelemek zorunda kaldık. İnşallah bu sene yapacağımız organizasyon neredeyse bir festival havasında yapılacak. Geçen yıllarda iki günle sınırlıydı, bu seneki organizasyon 5 gün olacak" diye konuştu.



"BU ŞEHRİ MARKA ŞEHİR HALİNE MUTLAKA VE MUTLAKA GETİRECEĞİZ"



Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, şehrin hızını alıp gittiğini ve Afyonkarahisar’ın durdurulamayacak şekilde ilerlediğini kaydetti. Vali Çiçek, şöyle konuştu:



"Dünya Motokros Şampiyonası’nın yanında şehrimizin UNESCO tescilli Gastronomi unvanını almasıyla birlikte öz güvenimiz tam. Kendimize güveniyoruz, bu şehri belediye başkanımızla, belediyemizle birlikte marka şehir haline mutlaka ve mutlaka getireceğiz. Çıtayı yükseltiyoruz, Afyonkarahisar’ı sadece Türkiye’de değil, Avrupa ve dünyada bilenen şehir haline getirmek sizlere sözümüz olsun. Bunu başaracağız. En azından başarmak için gece gündüz çalışacağız. Şampiyonaya büyük önem veriyoruz. 2021’i milat olarak kabul ediyoruz. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Motokrosun özellikle 2020’de düzenlenmesi için çok istekliydi. Özellikle belediyemiz bu işi sırtlanmış götürüyor. İlin valisi olarak elimden gelen desteği sonuna kadar vereceğimi bildirmek istiyorum. Bu seneki şampiyona geçmiş yıllardan daha farklı olmasını temenni ediyorum. Özellikle şehrin tüm paydaşlarıyla birlikte daha neler yapabileceğimizin istişare etmeliyiz."



Basın toplantı sonrasında Vali Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, salonda kurulan dev ekranda, konsol aracılığıyla MXGP 2020 oyunundaki Afyonkarahisar etabını oynadı.