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Valerien Ismael'in yeni adresi belli oldu!

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#Valerien Ismael#Blackburn#İngiltere
Valerien Ismaelin yeni adresi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 21:06

İngiltere Championship takımlarından Blackburn Rovers, teknik direktörlük koltuğuna Valerien Ismael'i getirdiğini açıkladı.

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İngiltere Championship ekiplerinden Blackburn Rovers, teknik direktörlük koltuğunu Valerien Ismael'e emanet etti. İngiliz kulübü,49 yaşındaki deneyimli teknik adam ile 2028 yılının sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. 

SON OLARAK WATFORD'U ÇALIŞTIRDI

Son olarak Watford'u çalıştıran Fransız hoca, 40 maçta 1.20 puan ortalaması yakalamıştı.

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BEŞİKTAŞ'TA 1.72 PUAN ORTALAMASI YAKALAMIŞTI

2022-23 sezonunda Ülkemizde Beşiktaş'ta da görev alan Valerien Ismael, 215 gün takımının başında kalabilmişti. Burada çıktığı 18 resmi maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Ismael, 1.72 puan ortalaması yakalamıştı. 

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#Valerien Ismael#Blackburn#İngiltere

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