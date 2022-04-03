Valerien İsmael’in Beşiktaş’ı Avcı’nın Trabzonspor'una karşı

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Süper Lig’in 2 dev ekibi Trabzonspor ile Beşiktaş bugün Medical Park Stadı’nda karşılaşıyor. Lig yarışında bordo mavililerin 24 puan gerisinde kalan Kartal, yeni teknik direktörü Valerien İsmael ile birlikte çıkacağı ilk maçtan zaferle ayrılıp moral bulmak istiyor.

6 OYUNCU EVDE KALDI

Cezası biten Ersin’in bugün kaledeki yerini alması beklenirken, Mert Günok, Oğuzhan Özyakup, Emirhan İlkhan, Mehmet Topal, Gökhan Töre ve Kerem Kalafat kadroda yok. Karın ağrısı ve spazm şikâyetleri bulunan Emirhan’ın akut gastroenterit sebebiyle tedavisine başlandığı ve İstanbul’da kaldığı ifade edildi. Josef, Larin, Rıdvan, Teixeira, Rosier, Welinton ve Güven bugün kart görmeleri durumunda Alanya karşısında görev yapamayacak.

TRABZON’DA 4 EKSiK VAR

70 puanla açık ara farkla zirvede yer alan Trabzon ise Beşiktaş’ı da devirerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmayı planlıyor. Karadeniz ekibinde Vitor Hugo, Trondsen, Ahmetcan Kaplan sakatlıkları, Peres ise cezalı olması nedeniyle bugün forma giyemeyecek. Marek Hamsik’in ise kadrodaki yerini alması bekleniyor.

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