Valerien Ismael kimdir, nereli, kaç yaşında? Valerien Ismael hangi takımları çalıştırdı?

Valerien Ismael, 28 Eylül 1975 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine Strasbourg ile başlayan defans oyuncusu, Werder Bremen, Bayern Münih gibi takımlarda da görev aldı. 2009 yılında Hannover 96 takımında kariyerini noktalayan İsmael, 2011 yılında emekli olduğu Hannover 96'nın B takımında teknik direktörlük kariyerine adım attı.
İlk A takım teknik direktörlük deneyimini ise 2014 yılında Nürnberg takımında yaşadı. Valerien İsmael'in son çalıştırdığı takım ise West Bromwich'tir.
İşte, Çalıştırdığı takımlar hakkında detaylı bilgiler;
|Çalıştırdığı Takımlar
|Göreve başlama
|Görevden ayrıldı
|West Brom
Teknik Direktör
|21/22 (1 Tem 2021)
|21/22 (2 Şub 2022)
|FC Barnsley
Teknik Direktör
|20/21 (25 Eki 2020)
|20/21 (30 Haz 2021)
|LASK
Teknik Direktör
|19/20 (1 Tem 2019)
|20/21 (11 Tem 2020)
|LASK
Sportif Direktör
|19/20 (1 Tem 2019)
|20/21 (11 Tem 2020)
|Apollon Smyrnis
Teknik Direktör
|18/19 (1 Tem 2018)
|18/19 (31 Ağu 2018)
|Wolfsburg
Teknik Direktör
|16/17 (6 Kas 2016)
|16/17 (26 Şub 2017)
|Wolfsburg
Geçici antrenör
|16/17 (17 Eki 2016)
|16/17 (5 Kas 2016)
|Wolfsburg II
Teknik Direktör
|15/16 (1 Tem 2015)
|16/17 (16 Eki 2016)
|Nürnberg
Teknik Direktör
|14/15 (1 Tem 2014)
|14/15 (10 Kas 2014)
|Wolfsburg II
Teknik Direktör
|13/14 (1 Tem 2013)
|13/14 (30 Haz 2014)
|Hannover 96 II
Teknik Direktör
|11/12 (27 Kas 2011)
|12/13 (30 Haz 2013)
|Hannover
Genel müdürlüğün yardımcısı
|09/10 (1 Eki 2009)
|11/12 (26 Kas 2011)