Valerien Ismael kimdir, nereli, kaç yaşında? Valerien Ismael hangi takımları çalıştırdı?

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Valerien Ismael, 28 Eylül 1975 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine Strasbourg ile başlayan defans oyuncusu, Werder Bremen, Bayern Münih gibi takımlarda da görev aldı. 2009 yılında Hannover 96 takımında kariyerini noktalayan İsmael, 2011 yılında emekli olduğu Hannover 96'nın B takımında teknik direktörlük kariyerine adım attı.

İlk A takım teknik direktörlük deneyimini ise 2014 yılında Nürnberg takımında yaşadı. Valerien İsmael'in son çalıştırdığı takım ise West Bromwich'tir.

İşte, Çalıştırdığı takımlar hakkında detaylı bilgiler;