Valerien Ismael gençlerin performansından çok memnun! "Lig maçlarımızda sahada sürpriz isimler olacak"

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Beşiktaş’ta teknik direktör Valerien Ismael 20-27 Temmuz tarihleri arasında İspanya’nın Alicante şehrinde yapacakları ikinci etap kampında ideal 11’ini oluşturmayı planlıyor. Fransız teknik adam “Avusturya kampında Süper Lig kadrosunun alt yapısını oluşturduk. Çok önemli oyuncular kazandık” dedi. İspanya kampında yeni transferler Saiss ve Weghorst’ın üzerinde duracağını belirten Ismael, Avusturya’da genç isimlerin performansından çok memnun olduğunu belirterek “Süper Lig’de sahada sürpriz isimler olacak” dedi.

JOSEF SAKATLANDI

Beşiktaş Kulüp Doktoru Kerem Ülkü, Josef’in menisküsünde sıkıntı tespit ettiklerini söyledi. Tedavi sürecinin devam ettiğini belirten Ülkü, oyuncunun çarşamba antrenmana çıkmasını beklediklerini söyledi.