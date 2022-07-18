Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Valerien Ismael gençlerin performansından çok memnun! "Lig maçlarımızda sahada sürpriz isimler olacak"

#Beşiktaş#Valerien Ismael#Futbol
Valerien Ismael gençlerin performansından çok memnun Lig maçlarımızda sahada sürpriz isimler olacak
İsmail ER

Avusturya kampında Süper Lig kadrosunun alt yapısını kurduklarını belirten Ismael, İspanya’da yeniler Saiss ve Weghorst’un üzerinde duracağını belirtti.

Haberin Devamı

Beşiktaş’ta teknik direktör Valerien Ismael 20-27 Temmuz tarihleri arasında İspanya’nın Alicante şehrinde yapacakları ikinci etap kampında ideal 11’ini oluşturmayı planlıyor. Fransız teknik adam “Avusturya kampında Süper Lig kadrosunun alt yapısını oluşturduk. Çok önemli oyuncular kazandık” dedi. İspanya kampında yeni transferler Saiss ve Weghorst’ın üzerinde duracağını belirten Ismael, Avusturya’da genç isimlerin performansından çok memnun olduğunu belirterek “Süper Lig’de sahada sürpriz isimler olacak” dedi.

JOSEF SAKATLANDI

Beşiktaş Kulüp Doktoru Kerem Ülkü, Josef’in menisküsünde sıkıntı tespit ettiklerini söyledi. Tedavi sürecinin devam ettiğini belirten Ülkü, oyuncunun çarşamba antrenmana çıkmasını beklediklerini söyledi.

Gözden Kaçmasın

Valerien Ismael, Beşiktaş ve Türkiye deneyimini Alman basınına anlattıValerien Ismael, Beşiktaş ve Türkiye deneyimini Alman basınına anlattı!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Valerien Ismael#Futbol

BAKMADAN GEÇME!

26 yılın en sert freni

26 yılın en sert freni

#Otomotiv Sektörü
Teniste hedef tahtasında onlar var Seçkin bir sporun canavarlarına karşı duran hakemlerin çile dolu dünyası...

Teniste hedef tahtasında onlar var! Seçkin bir sporun canavarlarına karşı duran hakemlerin çile dolu dünyası...

#Tenis
Korkunç cinayet 40 yıl sonra aydınlandı Katili 1 santimetrelik saç teli yakalattı... Bu adam tam bir canavar

Korkunç cinayet 40 yıl sonra aydınlandı! Katili 1 santimetrelik saç teli yakalattı... "Bu adam tam bir canavar"

#Anne Pham

BAKMADAN GEÇME!

26 yılın en sert freni

26 yılın en sert freni

#Otomotiv Sektörü
Teniste hedef tahtasında onlar var Seçkin bir sporun canavarlarına karşı duran hakemlerin çile dolu dünyası...

Teniste hedef tahtasında onlar var! Seçkin bir sporun canavarlarına karşı duran hakemlerin çile dolu dünyası...

#Tenis
Korkunç cinayet 40 yıl sonra aydınlandı Katili 1 santimetrelik saç teli yakalattı... Bu adam tam bir canavar

Korkunç cinayet 40 yıl sonra aydınlandı! Katili 1 santimetrelik saç teli yakalattı... "Bu adam tam bir canavar"

#Anne Pham