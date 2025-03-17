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Fenerbahçe'nin, Nesibe Aydın ile oynayacağı çeyrek final maçı öncesinde İstanbul’da gerçekleştirdiği antrenmanın ardından konuşan Başantrenör Valerie Garnier, “Fenerbahçe’de hedef her zaman kupalar ve şampiyonluklar kazanmaktır” dedi.

"İLK HEDEFİMİZ TÜRKİYE KUPASI"

Kulübün resmi internet sitesine konuşan Garnier, “Açıkçası sezonun son düzlüğündeyiz. Tüm sezon buralar için çalıştık. Bu sezon iki kupayı (FIBA Süper Cup ve Cumhurbaşkanlığı Kupası) kazandık ama Fenerbahçe’de hedef her zaman kupalar ve şampiyonluklar kazanmaktır. Tüm sene de bunun için çalıştığımız için artık bunun karşılığını alma adına son düzlükteyiz. Yarın da Türkiye Kupası ile başlıyoruz. Dolayısıyla ilk hedefimiz ING Kadınlar Türkiye Kupası.” diye konuştu.

Garnier, ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçı içinse şunları söyledi: “Türkiye Kupası’nı kazanmak istiyorsanız aslında üç tane final müsabakası kazanmanız gerekiyor. Bunun ilki Nesibe Aydın’a karşı Ankara’da olacak. İlk final olarak baktığımız maç o.”

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"SEZONUN EN ÖNEMLİ NOKTASINDAYIZ"

Sezonun en önemli noktasında olduklarının altını çizen Garnier, “Şimdi sezonun en önemli noktasındayız. Genel sezona bakacak olursak en önemli şey, tam kadro olmak! Sezon içerisinde bazı sakatlıklarımız oldu. Üst üste sakatlıklar yaşadık. Devamında bazı değişimler oldu. Günün sonunda sezonun geri kalanında tam kadro olmamız bizim için çok çok önemli. Bunun için de hem teknik hem de sağlık ekibimizle birlikte elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE TARAFTARININ DESTEĞİNİ HEP HİSSETTİM"

Valerie Garnier, sözlerini sarı-lacivertli taraftara verdiği şu ifadelerle noktaladı:



“Geçen sezon büyük müsabakalarda taraftarımızın verdiği büyük desteği çok iyi hatırlıyorum. Biz bir aileysek saha içinde de saha dışında da aileyiz. Onların desteğine her zaman ihtiyacımız var. Çünkü bizim aklımızda her zaman büyük müsabakalarda Fenerbahçe taraftarının desteği var ve hep onu hissettim.”