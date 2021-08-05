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Haber Giriş: 05.08.2021 - 19:36 | Son Güncelleme:

Valentino Rossi'den flaş karar! Sezon sonunda...

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Valentino Rossi'den flaş karar! Sezon sonunda...

MotoGP'nin 7 kez dünya şampiyonu olan ve tarihin en çok yarış kazanan sporcusu olan "Doktor" lakaplı pilotu Valentio Rossi, sezon sonunda emekli olacağını duyurdu.

İtalyanların dünyaca ünlü motosiklet sürücüsü Valentino Rossi, sezon sonunda emekli olacağını açıkladı.

MotoGP'de 7 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan "Doktor" lakaplı Rossi, 1996 yılında 125cc ile başlayan kariyerine, 2000 yılından itibaren MotoGP'de devam etti.

MotoGP'de toplam 366 yarışa çıkan 42 yaşındaki İtalyan sürücü, en çok yarış kazanan pilot unvanını elinde bulunduruyor.

Kazandığı 89 grand prix ile bu alanda lider olan Rossi'yi 68 yarış birinciliği ile vatandaşı Giacomo Agostini, 57 zaferle de İspanyol Marc Marquez izliyor.

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