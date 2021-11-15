Valentino Rossi pistlere veda etti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gizem çözüldü... Kovid testleri neden negatif çıkıyor Aşılar bile değişebilir...Gizem çözüldü... Kovid testleri neden negatif çıkıyor? Aşılar bile değişebilir...#Koronavirüs
Samuray kılıçlı caniye ve ailesine ne olacakSamuray kılıçlı caniye ve ailesine ne olacak?#Fatih Öncü
Meteorolojiden yeni uyarı... İstanbul dahil çok sayıda kentte etkili olacakMeteoroloji'den yeni uyarı... İstanbul dahil çok sayıda kentte etkili olacak#Meteoroloji
Çamlıca Kulesi’nden Cumhurbaşkanı Erdoğanın konutunu görüntülemişlerdi Soruşturmada yeni detaylar…Çamlıca Kulesi’nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntülemişlerdi! Soruşturmada yeni detaylar…#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İçişleri duyurdu... 2 bin 103 personel katılıyor Dev operasyon başlatıldıİçişleri duyurdu... 2 bin 103 personel katılıyor! Dev operasyon başlatıldı#İçişleri Bakanlığı
Merkez yine Çin Yüksek riskli 18 yeni virüsMerkez yine Çin! Yüksek riskli 18 yeni virüs#Koronavirüs
Macronu gizli mesajı:Fransız bayrağını sessizce değiştirdiMacron'u gizli mesajı:Fransız bayrağını sessizce değiştirdi! #FRANSA
Asgari ücrette kritik gün Erdoğan liderliğinde toplanıyorlarAsgari ücrette kritik gün! Erdoğan liderliğinde toplanıyorlar#AK Parti
Salgında yeni aşı müjdesi: Virüsü böyle yenecekSalgında yeni aşı müjdesi: Virüsü böyle yenecek!#Koronavirüs
Akkuyu’daki gerginlik iddiasına ilişkin açıklama geldiAkkuyu’daki 'gerginlik' iddiasına ilişkin açıklama geldi#Akkuyu Nükleer
Borsa İstanbul yine zirvede Rekorla açıldıBorsa İstanbul yine zirvede! Rekorla açıldı#Borsa İstanbul
BBVAdan Garanti Bankasıyla ilgili flaş adımBBVA'dan Garanti Bankası'yla ilgili flaş adım#Son Dakika
Anne-babasının izinde Ada kararını verdi...Anne-babasının izinde! Ada kararını verdi...#Onur Saylak
Portekizde Ronaldoya gecenin şoku Dünya Kupası bileti kaçtı, neler olduğuna inanamadıPortekiz'de Ronaldo'ya gecenin şoku! 'Dünya Kupası' bileti kaçtı, neler olduğuna inanamadı#Ronaldo
Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Hürriyete konuştu: Türkiye altı ayı güçlü geçirdiDünya Bankası Başkan Yardımcısı Hürriyet'e konuştu: Türkiye altı ayı güçlü geçirdi#Anna Bjerde
HABERLERSpor Arena Haberleri Motor Sporları Haberleri

Valentino Rossi pistlere veda etti

#Motogp#Valentino Rossi#Motor Sporları
Valentino Rossi pistlere veda etti

İtalyanların dünyaca ünlü motosiklet sürücüsü Valentino Rossi, pistlere veda etti.

Haberin Devamı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Valencia Grand Prix'si ile son yarışına çıkan "Doktor" lakaplı Rossi, yarışı 10. sırada bitirerek kariyerini tamamladı.

1996'da 125cc'de başlayan 25 yıllık kariyerinin 432. Grand Prix'sinde yarışan, 115 birinciliği ve 9 şampiyonluğu bulunan efsane İtalyan pilot, kendi döneminin en başarılı ismi olarak anılıyor.

Valentino Rossi pistlere veda etti

2000'den beri MotoGP'de mücadele eden Rossi, 21 sene içerisinde Premier sınıfta 89 yarış kazandı ve 7 kez dünya şampiyonluğu kazandı.

MotoGP'de ilk şampiyonluğunu 2001'de 22 yaşındayken alan Rossi, arka arkaya beş şampiyonluk yaşadı. Rossi, son iki şampiyonluğunu ise 2008 ve 2009'da aldı.

Rossi; 125cc, 250cc, 500cc ve MotoGP'de şampiyonluğa ulaşan tek pilot olarak pistlere veda etti.

42 yaşındaki Rossi, geçen Ağustos ayında bu yıl pistlere veda edeceğini açıklamıştı.

Haberin Devamı

Valentino Rossi pistlere veda etti

26 yıl süren kariyerinde Rossi, sporda küresel bir fenomen haline geldi.

2000 yılında Honda ile 500 cc'ye yani MotoGP'ye yükselen Rossi ilk şampiyonluğunu 2001'de aldı. Rossi, 2002 ve 2003'te Honda ile 2 şampiyonluk daha kazandı.

2004 yılında Yamaha'ya geçen efsane motosiklet sürücüsü, 2004, 2005, 2008 ve 2009 yıllarında şampiyonluklar kazandı.

2011 ve 2012 yıllarında Ducati'de yarışan Rossi, 2013'te Yamaha'ya döndü ve 2021 sezonu sonunda dün emekli oldu.

Valentino Rossi pistlere veda etti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Motogp#Valentino Rossi#Motor Sporları

BAKMADAN GEÇME!

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon
Belarus krizi adım adım geldi

Belarus krizi adım adım geldi

#Belarus
Demet Özdemirden iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

Demet Özdemir'den iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

#Serap Paköz