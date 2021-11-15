Valentino Rossi pistlere veda etti

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MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Valencia Grand Prix'si ile son yarışına çıkan "Doktor" lakaplı Rossi, yarışı 10. sırada bitirerek kariyerini tamamladı.

1996'da 125cc'de başlayan 25 yıllık kariyerinin 432. Grand Prix'sinde yarışan, 115 birinciliği ve 9 şampiyonluğu bulunan efsane İtalyan pilot, kendi döneminin en başarılı ismi olarak anılıyor.

2000'den beri MotoGP'de mücadele eden Rossi, 21 sene içerisinde Premier sınıfta 89 yarış kazandı ve 7 kez dünya şampiyonluğu kazandı.

MotoGP'de ilk şampiyonluğunu 2001'de 22 yaşındayken alan Rossi, arka arkaya beş şampiyonluk yaşadı. Rossi, son iki şampiyonluğunu ise 2008 ve 2009'da aldı.

Rossi; 125cc, 250cc, 500cc ve MotoGP'de şampiyonluğa ulaşan tek pilot olarak pistlere veda etti.

42 yaşındaki Rossi, geçen Ağustos ayında bu yıl pistlere veda edeceğini açıklamıştı.

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26 yıl süren kariyerinde Rossi, sporda küresel bir fenomen haline geldi.

2000 yılında Honda ile 500 cc'ye yani MotoGP'ye yükselen Rossi ilk şampiyonluğunu 2001'de aldı. Rossi, 2002 ve 2003'te Honda ile 2 şampiyonluk daha kazandı.

2004 yılında Yamaha'ya geçen efsane motosiklet sürücüsü, 2004, 2005, 2008 ve 2009 yıllarında şampiyonluklar kazandı.

2011 ve 2012 yıllarında Ducati'de yarışan Rossi, 2013'te Yamaha'ya döndü ve 2021 sezonu sonunda dün emekli oldu.