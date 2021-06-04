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Futbol
Haber Giriş: 04.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Valentine Ozornwafor ve Etebo'lu Nijerya'da büyük kriz!

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Valentine Ozornwafor ve Etebo'lu Nijerya'da büyük kriz!

Nijerya Milli Takımı’nın 4 ve 8 Haziran’da Avusturya’da Kamerun’la oynayacağı maçlar öncesinde Nijerya’da maaş krizi...

Spor Arena / Efkan BUCAK - Süper Kartallar’da daha önce sakatlandıkları açıklanan 6 futbolcunun aslında primleri ödenmediği gerekçesiyle kamptan ayrıldığı iddia edildi.

Afrique Sports sitesinin haberine göre Victor Osimhen, Tyronne Ebuehi, Ola Aina, Simy Nwankwo, Frank Onyeka ve Samson Tijani federasyondan milli takım primlerini alamadıkları için kamptan ayrıldılar.

Teknik direktör Gernot Rohr 6, kaleci antrenörünün de 22 aydır maaşlarını alamadıkları öne sürüldü. Takımdaki diğer futbolcuların da federasyonu, kampı terk etmekle tehdit ettiği belirtildi.

Nijerya’nın kadrosunda Galatasaraylı Valentine Ozornwafor ve geçen sezon sarı kırmızılılarda kiralık oynayan Oghenekaro Etebo da yer alıyor.

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