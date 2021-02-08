Valentin Rosier ilkleri Beşiktaş formasıyla yaşıyor

Beşiktaş'ın sahasında Konyaspor’u 1-0 yendiği karşılaşmasında siyah beyazlıları galibiyete taşıyan Valentin Rosier, kariyerindeki ilkleri Kartal’da yaşamaya devam etti.

Siyah beyazlıların sezon başında Portekiz ekibi Sporting Lizbon’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Fransız futbolcu, ilk resmi golünün yanı sıra, ilk lig karşılaşması golünü de Beşiktaş forması altında kaydetti.17 Aralık 2020’de, Türkiye Kupası’nda 3-1 kazanılan Tarsus mücadelesinde kariyerinin ilk golünü kaydeden Rosier, dün ilk mücadelesini golünü kaydetti.

İŞ BAŞA DÜŞTÜ!

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki sağ bek, “Aboubakar çok iyi bir karakter. Her idmanda çok eğleniyoruz. Bugün oyundan çıktı, gol atma görevi bana kaldı” ifadelerini kullandı. Siyah beyazlı futbolcu, “Konyaspor karşısında uzun bir süre eksik oynadık. Bu nedenle zor bir durum ortaya çıktı. Ancak ne olursa olsun sonuçta kazanmayı başardık. Hem gol attığım hem kazandığım için çok mutluyum. Attığım golü anneme hediye ediyorum” şeklinde konuştu.