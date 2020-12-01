MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriValentin Rosier, Beşiktaş'ta kalmak istiyor
GeriFutbol Valentin Rosier, Beşiktaş'ta kalmak istiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA / İbrahim ALİOĞLU
Haber Giriş: 01.12.2020 - 16:06 | Son Güncelleme:

Valentin Rosier, Beşiktaş'ta kalmak istiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Valentin Rosier, Beşiktaş'ta kalmak istiyor
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier, takımda kalmak istiyor. Siyah beyazlı kulüp de Portekiz ekibi Sporting CP'den 1 yıllığına kiraladığı, ancak satın alma opsiyonu bulunmayan Rosier'yi 1 yıl daha kiralamayı arzuluyor.

İstanbul'da çok mutlu olan ve takımda Fransızca konuşan oyuncuların da fazla olmasından dolayı kolay bir adaptasyon dönemi geçiren 24 yaşındaki futbolcu, kulübüyle anlaşılması durumunda Beşiktaş'ta futbol oynamaya devam etmek istiyor.

Özellikle siyah-beyazlı kulübün yöneticisi Erdal Torunoğulları'nın yoğun uğraşları sonucu takıma kazandırılan Rosier, oynadığı futbolun yanı sıra 4 maçta 2 de asist yaparak dikkat çekti.

Sporting CP, büyük beklenti içinde olduğu ve bir yıl önce bonservisine 5 milyon Euro ödediği Rosier'nin Beşiktaş'a kiralanması sonrasında sözleşmeye satış opsiyonunu kesinlikle koydurmak istemedi. Bu gelişme üzerine siyah beyazlılar maliyeti nedeniyle Fransız oyuncuyu yeniden kiralık olarak kadrosunda tutmaya çalışacak.

Valentin Rosier, Beşiktaşta kalmak istiyor

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle