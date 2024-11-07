Valencia’yı fetheden 12 yaşındaki Türk: İskender Zülfikari

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Geçtiğimiz günlerde İspanya’da düzenlenen 2024 FIA Motorsporları Oyunları’nda ‘Team Türkiye’, Valencia’dan 5 madalya ile döndü. 16 ayrı branşta 15 sporcu ile ülkemizi temsil eden ‘Team Türkiye’, 2 altın ve 3 gümüş madalya ile büyük organizasyonu 82 ülke arasında 5. olarak tamamladı. ‘Team Türkiye’de kürsüye çıkan isimler arasında en dikkat çekici olanı İskender Zülfikari’ydi.

Çıktığı her yarışı kazandı

En fazla uluslararası tecrübesi bulunan ve yaş grubunda (12) Dünya’nın en iyisi olarak gösterilen İskender Zülfikari, Karting Sprint Junior kategorisinde 35 sporcuya karşı mücadele etti. İlk kez piste çıktığı Valencia’da sıralama yarışında 35 sürücü arasında pole pozisyonu kazanan Milli sporcu, Dünya ikincisi oldu ve Türkiye’ye gümüş madalya kazandırdı. 6 yaşından bu yana Karting yapan İskender, 2019’da çıktığı ilk yarışta 3. oldu. 2020’de ‘pandemi’ nedeniyle yurt dışında çalışmalarını sürdüren İskender, 2021’de piste çıktığı 30 yarışın tamamını kazanarak Türkiye Mini Karting Kategori Şampiyonu unvanını aldı.

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“Onun arkasında gözü var!”

Ardından İtalya, Fransa, İngiltere ve Slovakya’daki yarışlarda da sayısız şampiyonluklar kazanan Milli sporcuyu “Serileri domine eden Türk” olarak tanımlayan yarış uzmanları, aynaları bulunmayan karting aracını piste konumlandırmasındaki becerilerinden dolayı da Onu şu sözlerle yorumladı: “Arkasında gözü var!”