Valencia’dan Real Madrid’e olay gönderme! 'Penaltı verilebilir...'

Haberin Devamı

İspanya La Liga’da sezon hızlı başladı. Şu ana kadar yapılan karşılaşmalar nefesleri keserken saha içinde yaşananlar kadar saha dışında yaşanan olaylar da ülkede gündem oluyor.

Sezona kötü bir başlangıç yapan Valencia ise saha dışı olaylarıyla gündeme gelenlerden. İspanyol ekibinin ezeli rakibi Real Madrid’e yaptığı gönderme tüm dünyada konuşuldu.

DÜŞERSENİZ REAL MADRID’E PENALTI VERİLİR

Valencia’nın resmi ürün satış mağazasına kaygan zemin uyarısı koyan kulüp yönetimi, uyarı levhasının üzerine ise şu sözleri yazdı:

“Dikkat, kaygan zemin! Eğer düşerseniz Real Madrid’e penaltı verilir.”

Kulüp yönetiminin yaptığı bu gönderme yüzlerde gülümsemeye yol açarken levhanın fotoğrafı da sosyal medyaya damgasını vurdu.

BU SEZON 5 PENALTI KULLANDILAR

Hakemlerin lehine çok fazla penaltı verdiği iddia edilen Real Madrid, bu sezon La Liga’da çıktığı yedi maçta toplam beş penaltı kullandı.

Bu penaltıların üçünü Kylian Mbappe, ikisini ise Vinicius Junior kullandı. Yıldız oyuncular, bu penaltı atışlarının hepsini gole çevirdiler.

Haberin Devamı

VALENCIA LİGDE 17. SIRADA

Yaptığı gönderme ile ülke gündemine damga vuran Valencia için ise La Liga’da işler yolunda gitmiyor. Şu ana kadar çıktığı yedi maçta sadece bir galibiyet alabilen İspanyol ekibi toplamda 5 puan topladı ve ligin 17. basamağında.

Yarasalar lakaplı takım bu hafta ligin güçlü ekiplerinden Real Sociedad’ın konuğu olacak. 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşma saat 19.30’da başlayacak.

REAL MADRID DERBİ MAÇI OYNAYACAK

Rakibinin göndermesine konu olan Real Madrid ise bu hafta bir derbi maçı oynayacak. Eflatun beyazlılar ezeli rakibi Atletico Madrid’in konuğu olacak. 29 Eylül Pazar günü oynanacak olan karşılaşma saat 22.00’de başlayacak.

EFLATUN BEYAZLILAR LİGDE İKİNCİ

Şu ana kadar La Liga’da yedi maça çıkan eflatun beyazlılar bu maçların beşini galibiyetle sonuçlandırırken iki maçta ise berabere kaldı. Toplam 17 puan toplayan Real Madrid lider Barcelona’nın dört puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.