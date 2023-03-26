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Enner Valencia’dan Fenerbahçe’ye güzel haber! Beşiktaş derbisinde oynama ihtimali artıyor

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#Fenerbahçe#Enner Valencia#Beşiktaş
Enner Valencia’dan Fenerbahçe’ye güzel haber Beşiktaş derbisinde oynama ihtimali artıyor
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2023 07:00

Süper Lig'deki Alanyaspor maçında dizinden sakatlanan Enner Valencia'nın Beşiktaş derbisine yetişme ihtimali artıyor.

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Alanya maçında diz sakatlığı nükseden F.Bahçeli Valencia, takıma yarına kadar izin verilmiş olmasına karşın her gün Can Bartu Tesisleri’ne giderek tedavi görüyor.

Alanya maçında Dünya Kupası'ndan kalma sakatlığı nüksederek sakatlar kervanına katılan ve Beşiktaş derbisinde oynaması riske giren Fenerbahçe’nin en etkili gol ayağı Enner Valencia, her gün biraz daha iyiye gidiyor.

Beşiktaş derbisinde gollerine devam ederek rekorları altüst etmek için büyük bir istek duyan Enner Valencia takım Pazartesi gününe kadar izinli olsa da Samandıra'da tedavi seansını aksatmadan sürdürüyor.

Ekvadorlu golcünün her gün biraz daha iyiye gittiği öğrenilirken Beşiktaş derbisinde sahada olma ihtimali güçleniyor.

ON ALTINCI KRAL

Fenerbahçe'nin Türk futbol tarihindeki 16. gol kralı olmak, Aykut Kocaman’ın 29 golle elinde tuttuğu rekoru kırmak için büyük bir istek duyduğu bilenen Enner Valencia derbide sahada olmak için tedavi sürecini aksatmadan titizlikle yürütüyor.

 

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PRES TERAPİ SONUÇ VERİYOR

Alanya'dan döndüğü günden itibaren Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde her gün 1,5 saat pres tedavisiyle yaşadığı diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması atlatmaya çabalıyor. Normatec Recovrry Sistemiyle çizmeye benzeyen ekipmanı giyerek iki bacağını hava basıncı ile sıkıp gevşetilerek dolaşımın hızlanmasını uygulatan golcü futbolcu, bu yöntemle biriken laktik asitlerden kurtuluyor, dokulara bol miktarda oksijen girişi sağlayarak iyileşme süreci kısalıyor.

KİNG VE BATSHUAYİ'NİN YOKLUĞUNDA

Joshua King, Batshuayi’nin sakat olması nedeniyle Beşiktaş'la oynanacak önemli maçta Enner Valencia da oynamazsa Fenerbahçe ciddi bir forvet eksikliği yaşayacak, elde kalan golcüler Pedro ve Serdar Dursun'a mahkum kalacak.

JESUS PAZARTESİ DÖNÜYOR

Takıma pazartesi gününe kadar izin veren Jorge Jesus bu kısa arayı ülkesine giderek değerlendirmeyi seçti. Pazartesi günü İstanbul'a gelecek teknik adam, aynı gün Beşiktaş maçının hazırlıklarına başlayacak.

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#Fenerbahçe#Enner Valencia#Beşiktaş

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