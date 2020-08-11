MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriValencia'da iki koronavirüs vakası
GeriFutbol Valencia'da iki koronavirüs vakası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 11.08.2020 - 12:59,Son Güncelleme:

Valencia'da iki koronavirüs vakası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Valencia'da iki koronavirüs vakası
Abone Olgoogle-news

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Valencia'da iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, futbolcular ve teknik heyete yapılan testler sonucu iki kişide virüs tespit edildiği belirtildi.

Bu isimlerin evlerinde karantinaya alındığı ve sağlık otoritelerine bilgi verildiği kaydedildi.

İspanya'da bugüne kadar 370 bin 60 kişi koronavirüse yakalanırken, 28 bin 576 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Valenciada iki koronavirüs vakası

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle