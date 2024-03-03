Valencia - Real Madrid maçında olay düdük! Saha karıştı, iki kırmızı çıktı | Arda Güler ve Cenk Özkaçar...

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İspanya LaLiga'nın 27. haftasında Valencia ile Real Madrid karşı karşıya gelirken maç sonu inanılmaz bir olay yaşandı.

Mestalla'da oynanan maçta 2-0 geriye düşen Real Madrid karşılaşmayı 2-2 beraberlikle tamamladı.

Real Madrid'in gollerini 45+5 ve 76. dakikalarda Vinicius Junior attı.

Valencia'nın golleri ise 27. dakikada Hugo Duro ve 30. dakikada Roman Yaremchuk'tan geldi.

Valencia'da Cenk Özkaçar 90. dakikada oyuna dahil olurken Real Madrid'de ise Arda Güler süre almadı.

HAKEMDEN İNANILMAZ DÜDÜK

Valencia - Real Madrid maçının son düdüğü ortalığı karıştırdı.

Real Madrid'in Valencia karşısında 90+9'da galibiyet golünü attığı esnada Jesus Gil Manzano hakem maçı bitirdi.

GOL GEÇERLİLİK KAZANMADI

Real Madrid'de Brahim Diaz ortayı yaptı, top havadayken hakem Jesus Gil Manzano maçı bitirdi, futbolcular düdüğü duymadı. Bu esnada Jude Bellingham kafa vuruşunu yaptı ve ağları havalandırdı.

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Real Madridli futbolcular 3. gole sevinirken Valencialı oyuncular ise mağlubiyet üzüntüsü yaşadı.

Ancak kısa süre sonra hakem Jesus Gil Manzano'nun gol öncesi maçı bitirdiği anlaşıldı ve ortalık karıştı.

REAL MADRID'DE İKİ KIRMIZI KART

Real Madridli oyuncular, hakem Manzano'ya çok büyük tepki gösterirken Carlo Ancelotti de sahaya girdi.

Yoğun tepki üzerine Real Madrid'de Jude Bellingham ve Antonio Rüdiger kırmızı kart gördü.