Valencia - Real Madrid maçında ırkçılık skandalı! Vinicius Jr maç sonu patladı

Haberin Devamı

La Liga'nın 35. haftasında Real Madrid deplasmanda karşılaştığı Valencia'ya 1-0 yenilirken ırkçılık skandalı yaşandı.

Ev sahibi Valencia'nın galibiyet golünü 33. dakikada Diego Lopez kaydetti.

Puanını 40'a çıkaran Valencia, 13. sıraya kadar yükseldi.

Bu sezon ligde 8. yenilgisini alan 71 puandaki Real Madrid ise üçüncülüğe geriledi.

IRKÇILIK TARTIŞMASI SONRASI OYUN DURDU

Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior, 71. dakikada Valencia tribünlerinden bir taraftarın kendisine ırkçı hakaret ettiği gerekçesiyle oyunu durdurdu.

Her iki takımın oyuncuları ve teknik heyetleri olaya dahil olurken polisin tribüne giderek söz konusu taraftarı aradığı görüldü.

Haberin Devamı

10 dakikada kadar oyun dururken o sırada futbolda ırkçılığa karşı statta anons yapıldı.

"IRKÇILARIN KAZANDIĞI ÖDÜL..."

90+7. dakikada kırmızı kart gören Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior, "Irkçıların kazandığı ödül benim maçtan atılmamdı. Bu futbol değil, bu LaLiga." açıklamasında bulundu.