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Valencia - Real Madrid maçında ırkçılık skandalı! Vinicius Jr maç sonu patladı

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#Laliga#Vinicius Jr#Valencia
Valencia - Real Madrid maçında ırkçılık skandalı Vinicius Jr maç sonu patladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2023 00:48

İspanya La Liga'da Valencia ile Real Madrid karşılaştığı mücadelede ırkçılığa maruz kalan Vinicius Jr., maç sonrası tepki gösterdi.

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La Liga'nın 35. haftasında Real Madrid deplasmanda karşılaştığı Valencia'ya 1-0 yenilirken ırkçılık skandalı yaşandı.

Ev sahibi Valencia'nın galibiyet golünü 33. dakikada Diego Lopez kaydetti.

Puanını 40'a çıkaran Valencia, 13. sıraya kadar yükseldi.

Bu sezon ligde 8. yenilgisini alan 71 puandaki Real Madrid ise üçüncülüğe geriledi.

Valencia - Real Madrid maçında ırkçılık skandalı Vinicius Jr maç sonu patladı

IRKÇILIK TARTIŞMASI SONRASI OYUN DURDU

Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior, 71. dakikada Valencia tribünlerinden bir taraftarın kendisine ırkçı hakaret ettiği gerekçesiyle oyunu durdurdu.

Her iki takımın oyuncuları ve teknik heyetleri olaya dahil olurken polisin tribüne giderek söz konusu taraftarı aradığı görüldü.

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10 dakikada kadar oyun dururken o sırada futbolda ırkçılığa karşı statta anons yapıldı.

Valencia - Real Madrid maçında ırkçılık skandalı Vinicius Jr maç sonu patladı

"IRKÇILARIN KAZANDIĞI ÖDÜL..."

90+7. dakikada kırmızı kart gören Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior, "Irkçıların kazandığı ödül benim maçtan atılmamdı. Bu futbol değil, bu LaLiga." açıklamasında bulundu.

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#Laliga#Vinicius Jr#Valencia

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