Valencia – Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Arda Güler ilk 11’de oynayacak mı? İşte muhtemel 11’ler…

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La Liga’da bu akşam Valencia – Real Madrid maçı oynanacak. Lider Atletico Madrid'in 1 puan ile gerisinde olan Real Madrid liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Carlos Corberan yönetimindeki Valencia, bu sezon ligde çıktığı son beş karşılaşmada kazanamadı. Real Madrid ise ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Milli futbolcumuz Arda Güler’in karşılaşmada oynayıp oynamayacağı ise merak konusu oldu. Peki, Valencia – Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, Arda Güler ilk 11’de mi?

VALENCİA – REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga’da Valencia ile Real Madrid bu akşam kozlarını paylaşacak. Mestalla Stadyumu'nda 3 Ocak Cuma günü saat 23:00’da başlayacak Valencia – Real Madrid maçı S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

ARDA GÜLER İLK 11’DE OYNAYACAK MI?

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Valencia Real Madrid karşılaşmasında Arda Güler’in ilk 11’de başlaması beklenmiyor. Real Madrid’de sakat oyuncular kadroya dönerken Ancelotti’nin hücumda Mbappe,Vinicius Junior Rodrygo, Bellingham’a şans vermesi bekleniyor.

VALENCİA – REAL MADRİD MAÇI MUHTEMEL 11’LERİ

Valencia: Dimitrievski; Foulquier, Mosquera, Gasiorowski, Rioja; Barrenechea, Guerra; D Gomez, Almeida, D Lopez; Duro

Real Madrid: Courtois; Vazquez, Tchouameni, Rudiger, F Garcia; Camavinga, Valverde; Rodrygo, Bellingham, Vinicius; Mbappe