Valencia-Panathinaikos maçı sonrası Ergin Ataman'dan mağlubiyet yorumu: 'Umarım play-off’larda onlarla karşılaşmayız!'

Euroleague'in 37. haftasında Valencia ile Panathinaikos karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 102-84 kazanan Valencia, 24. galibiyetini aldı.

Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman'ın mağlubiyet sonrası açıklamaları şu şekilde oldu:

Valencia muhteşem bir maç çıkardı. Biz onların temposuna, hücumdaki hırslarına ve ritmine ayak uyduramadık. Belki de Barcelona maçının ardından yorgun düşmüştük. Galibiyeti %100 hak ettiler. Biz mücadele ettik, ama bence Valencia, Los Angeles Lakers‘ı bile yenebilirdi.

Valencia'nın harika bir koçu var. Ayrıca çok iyi hazırlık yapan bir teknik kadroya da sahip, çünkü 48 saatlik bir maçın ardından EuroLeague maçında bu kadar yüksek bir tempo sergileyebilmeleri gerçekten etkileyici. Olimpia Milano ile zorlu bir maç oynamışlardı, ancak konsantrasyonları iyiydi. Jean Montero harika bir maç çıkardı. Uzun oyuncuları hücumun ilk 5-10 saniyesinde üçlük buluyordu, ayrıca bir şut kaçırdıklarında hücum ribaundu mücadelesine çok agresif giriyorlardı.

Şu ana kadar EuroLeague'de birçok zor maç oynadığımızı düşünüyorum, ancak bugünkü maç bizim için hepsinden daha zordu. Umarım play-off’larda onlarla karşılaşmayız.

Ayrıca şunu da eklemek istiyorum: Hava harikaydı, atmosfer mükemmeldi ve salon gerçekten gördüğüm en iyilerden biriydi. Ancak EuroLeague’in yeni CEO’sunu -ki kendisi çok iyi biri ve EuroLeague’i NBA ile bağlamaya çalışıyor- evinden arabayla gelmeye davet etmek isterim. Sanırım buraya yakınlarda oturuyor. Çünkü Valencia’nın teknik ekibe sağladığı alanı görmesini istiyorum; orası adeta bir depo gibiydi. Bu durum, EuroLeague’deki tüm antrenörlere karşı bir saygısızlık.

Bu benim için büyük bir sürpriz oldu. Ona gelip bu durumu kontrol etmesini öneriyorum.

EuroLeague'in imajı biz antrenörler için de çok önemli. Ayrıca bazı arkadaşlarım da son dönemde bu konuda şikâyet etti ama hiçbir şey değişmedi. Bu yüzden ona arabasına binip Barselona'dan 2-3 saat yol kat ederek durumu görmesini öneriyorum. Belki de önümüzdeki maçlarda Valencia'ya karşı oynayacak takımlar için iyi olur.

