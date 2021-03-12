Valencia Fenerbahçe EuroLeague maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

Fenerbahçe Beko, 17 galibiyet ve 11 mağlubiyetle ligde 7. basamakta bulunuyor. Ev sahibi Valencia Basket ise 14'er galibiyet ve mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Valencia Basket 90-86 kazanmıştı.

VALENCİA FENERBAHÇE EUROLEAGUE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 29. hafta maçında Valencia Basket’e konuk oluyor. 12 Mart Cuma günü TSİ 23.00’da La Fonteta’da oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Luigi Lamonica (İtalya), Elias Koromilas (Yunanistan), Gytis Vilius (Litvanya) hakem üçlüsü yönetecek.



Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’de geride kalan çift maç haftasını iki galibiyetle kapattı ve Playoff yolunda önemli bir adım attı. EuroLeague’de 27. hafta maçında AX Armani Exchange Milano’ya konuk olan Fenerbahçe Beko, 3 Mart Çarşamba günü oynanan mücadeleyi 92-100 kazandı. Fenerbahçe Beko’da Jan Vesely 13 sayı, 10 ribaund, 8 asist ve 2 top çalma üreterek 35 verimlilik puanına ulaştı.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de çift maç haftasının ikinci karşılaşmasında ise 5 Mart Cuma günü Fransız temsilcisi ASVEL’e konuk oldu ve bu karşılaşmayı 86-90 kazanmayı bildi. Fenerbahçe Beko’da Nando De Colo 24 sayı, 6 asist, 4 ribaund, 2 top çalma ile 27 verimlilik puanına erişti. Sarı-lacivertliler, EuroLeague’de 28 haftanın sonunda 17 galibiyete ulaştı.Fenerbahçe Beko, son resmi maçına ise ING Basketbol Süper Ligi’nde çıktı. 22 Kasım Pazar günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Bahçeşehir Koleji’ni ağırlayan Fenerbahçe Beko, rakibini 70-56 yenerek dokuzda dokuz yaptı. Fenerbahçe Beko’da Ali Muhammed 26, Danilo Barthel ise 18 sayı üretti.

Sarı-lacivertliler, son resmi maçına ING Basketbol Süper Ligi’nde çıktı. 7 Mart Pazar günü 23. hafta karşılaşmasında Türk Telekom’u konuk eden Fenerbahçe Beko, rakibini 99-77 ile geçti. 17. galibiyetini alan Fenerbahçe Beko'da, Kenan Sipahi 21 sayı, Lorenzo Brown ise 13 sayı ve 12 asist üretti.