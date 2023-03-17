Valencia Basket 82-80 Fenerbahçe Beko (Euroleague maçı)

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Euroleague'in 28. haftasında Valencia Basket ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi 82-80 kaybeden temsilcimiz, 11. yenilgisini aldı.
SALON: Pabellon Fuente De San Luis
HAKEMLER: Robert Lottermoser, Tomislav Hordov, Adar Peer
VALENCIA BASKET: Jones 9, Puerto 3, Radebaugh 8, Webb 8, Dubljevic 18, Harper 15, Claver 5, Lopez-Arostegui 3, Evans 2, Hermannsson 7, Rivero 4
FENERBAHÇE BEKO: Calathes 2, Wilbekin 7, Hayes-Davis 11, Motley 19, Booker 2, Guduric 23, Dorsey 10, Biberovic 6, Jekiri, Bjelica
1İNCİ PERİYOT: 22-21
İLK YARI: 43-42
3ÜNCÜ PERİYOT: 61-60