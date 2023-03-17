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Valencia Basket 82-80 Fenerbahçe Beko (Euroleague maçı)

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#Euroleague#Fenerbahçe Beko#Valencia Basket
Valencia Basket 82-80 Fenerbahçe Beko (Euroleague maçı)
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 01:04

Fenerbahçe Beko, Euroleague'deki 28. maçında Valencia Basket'e deplasmanda 82-80 mağlup oldu.

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Euroleague'in 28. haftasında Valencia Basket ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 82-80 kaybeden temsilcimiz, 11. yenilgisini aldı.

SALON: Pabellon Fuente De San Luis

HAKEMLER: Robert Lottermoser, Tomislav Hordov, Adar Peer

VALENCIA BASKET: Jones 9, Puerto 3, Radebaugh 8, Webb 8, Dubljevic 18, Harper 15, Claver 5, Lopez-Arostegui 3, Evans 2, Hermannsson 7, Rivero 4

FENERBAHÇE BEKO: Calathes 2, Wilbekin 7, Hayes-Davis 11, Motley 19, Booker 2, Guduric 23, Dorsey 10, Biberovic 6, Jekiri, Bjelica

1İNCİ PERİYOT: 22-21

İLK YARI: 43-42

3ÜNCÜ PERİYOT: 61-60

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#Euroleague#Fenerbahçe Beko#Valencia Basket

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