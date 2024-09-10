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Valencia, cinsel tacizle suçlanan Rafa Mir için soruşturma başlattı

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#Laliga#Cinsel Taciz#Rafa Mir
Valencia, cinsel tacizle suçlanan Rafa Mir için soruşturma başlattı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 07:00

İspanya La Liga ekibi Valencia geçen hafta cinsel saldırıyla suçlanan forvet oyuncusu Rafa Mir hakkında disiplin soruşturması başlattıklarını duyurdu.

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Valencia futbol kulübü, yasal masumiyet karinesine saygı duyarak, her türlü şiddeti kesin bir dille kınadığını yinelemek ister" denildi.

ÖNCE TUTUKLANDI, SONRA ŞARTLI OLARAK SERBEST BIRAKILDI

İspanyol polisi, Rafa Mir ve başka bir erkeği forvet oyuncusunun evinde cinsel saldırıda bulunmakla suçlayan iki kadının şikayeti üzerine 2 Eylül’de 27 yaşındaki oyuncuyu tutuklamıştı. Bir yargıç, yargılama için yeterli kanıt olup olmadığını belirlemek üzere yürütülen soruşturma sırasında Mir’in şartlı olarak serbest bırakılmasına karar verdi. Bir diğer La Liga ekibi olan Sevilla’dan kiralık olarak takıma katılan 27 yaşındaki İspanyol futbolcu ise hakkındaki iddiaları tümüyle reddetti.

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#Laliga#Cinsel Taciz#Rafa Mir

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