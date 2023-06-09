Valencia, Cenk Özkacar'ın bonservisini aldı! Serbest kalma bedeli 100 milyon Euro...

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La Liga ekibi Valencia, sezon başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon'dan kiraladığı milli futbolcu Cenk Özkacar'ın 5 milyon €'luk satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı.

İngiltere, İtalya ve Fransa’dan takımların da ilgisi olan Cenk Özkacar, Valencia’nın öncelikli satın alma hakkını kullanmasıyla siyah beyazlı ekiple 2027/28 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere 5 yıllık kontrat imzaladı.

100 MİLYON EURO SERBEST KALMA BEDELİ

Cenk’e gelecek projeksiyonlu olarak bakan Valencia, kontrattaki serbest kalma maddesini 100 milyon euro olarak belirledi.

Cenk Özkacar, Valencia'da bu sezon toplam 21 maçta forma giydi. 22 yaşındaki milli stoper, İspanyol ekibinde gol sevinci yaşayamazken bir asistle takımına katkı sağladı.