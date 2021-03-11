Valencia Basket Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın ayrıntıları

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 12 Mart Cuma günü Valencia Basket'e konuk olacak. Bu önemli müsabakaya kısa bir süre kala, maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. İşte, Valencia Basket Fenerbahçe Beko maçına dair ayrıntılar...

İki ekip arasında 12 Mart'ta La Fonteta Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'de başlayacak. Müsabaka Bein Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Ligde yakaladığı 10 maçlık galibiyet serisinin ardından Anadolu Efes'e mağlup olan Fenerbahçe Beko, daha sonra deplasmanda AX Armani Exchange Milan ve Asvel'i mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe Beko, 17 galibiyet ve 11 mağlubiyetle ligde 7. basamakta bulunuyor. Ev sahibi Valencia Basket ise 14'er galibiyet ve mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor.