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Spor Arena
Haber Giriş: 28.02.2020 - 16:21,Son Güncelleme:/

Valencia Basket 86-93 Fenerbahçe Beko

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Valencia Basket 86-93 Fenerbahçe Beko
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Euroleague'de 26. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Valencia Basket'i deplasmanda 93-86 mağlup etti ve 12. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 26'ncı haftasında konuk olduğu İspanya temsilcisi Valencia'yı 93-86 mağlup etti.

Valencia kentindeki La Fonteta Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreğini 21-14 önde geçtiği mücadelenin devre arasına da 47-41 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda aradaki skor farkını koruyan Fenerbahçe Beko, 3'üncü periyodunu 65-60 önde tamamladığı karşılaşmadan 93-86 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Bekolu Derrick Williams ve Valencialı Vanja Marinkovic, 22'şer sayıyla maçın en skorer oyuncuları oldu.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda sarı lacivertli Türk temsilcisi 12'nci galibiyetini alırken, Valencia ise 14'üncü kez kaybetti.

Valencia Basket 86-93 Fenerbahçe Beko

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