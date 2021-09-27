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Valbuena'dan açıklama: 'Sıra Fenerbahçe'de!'

#Fenerbahçe#Valbuena#Valbuena Haberleri
Valbuenadan açıklama: Sıra Fenerbahçede

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Valbuena'dan perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi mesaj var...

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nde Asteras Tripolis'i 2-0 mağlup etti.

4. haftası oynanan ligde deplasmanda Asteras Tripolis ile karşılaşan Olympiakos, 7. dakikada Tiquinho, 23. dakikada ise Aguibou Camara'nın golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Olympiakos, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken maçın ardından eski Fenerbahçeli Mathieu Valbuena'dan iddialı bir açıklama geldi.

Perşembe akşamı Kadıköy'e dönecek olan Fransız yıldız, teknik direktör Pedro Martins tarafından bu maçta dinlendirildi.

Mücadelenin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Valbuena, "Bugün iyi bir zafer kazandık. Şimdi Avrupa Ligi'nde sıra Fenerbahçe'de" dedi.

PERŞEMBE RAKİP OLYMPİAKOS

Fenerbahçe, 30 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. hafta maçında Olympiakos'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma 19.45'te başlayacak.

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