Valbuena'dan açıklama: 'Sıra Fenerbahçe'de!'

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nde Asteras Tripolis'i 2-0 mağlup etti.

4. haftası oynanan ligde deplasmanda Asteras Tripolis ile karşılaşan Olympiakos, 7. dakikada Tiquinho, 23. dakikada ise Aguibou Camara'nın golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Olympiakos, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken maçın ardından eski Fenerbahçeli Mathieu Valbuena'dan iddialı bir açıklama geldi.

Perşembe akşamı Kadıköy'e dönecek olan Fransız yıldız, teknik direktör Pedro Martins tarafından bu maçta dinlendirildi.

Mücadelenin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Valbuena, "Bugün iyi bir zafer kazandık. Şimdi Avrupa Ligi'nde sıra Fenerbahçe'de" dedi.

PERŞEMBE RAKİP OLYMPİAKOS

Fenerbahçe, 30 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. hafta maçında Olympiakos'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma 19.45'te başlayacak.



Mathieu Valbuena'nın Marsilya Formasıyla En İyi Beş Golü