VakıfBank'tan dev yatırım! Sporcu Performans İzleme Teknolojisi kuruldu...

VakıfBank teknik ekibi, bu teknolojiyle sporcularının antrenman ve maçlardaki her anını kaydediyor. Giyilebilir çipler sayesinde sporcuların sıçrama, hız, hızlanma gibi tüm hareketleri kayıt altına alınabilirken, salonda bulunan sensörler ile alınan verilerin özel bir yazılımla anlamlandırılması sayesinde sporcuların idman performansları ölçülüyor ve maçlardaki verimlilik kontrol edilebiliyor.



MIALE: SAKATLIK RİSKİNİ EN AZA İNDİRMİŞ OLUYORUZ



VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Kondisyoneri Giovanni Miale konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "GPS Sporcu Performans İzleme Teknolojisi sayesinde sporcularımızın antrenman ve maçlardaki her anını kontrol ediyoruz. Her oyuncumuzun kendisine ait giyilebilir çipi bulunuyor. Bu çipler sayede sporcularımızın sahada neler yaptığını anlık görebiliyoruz. Sisteme her antrenmanımızı ve maçımızı kaydediyoruz. Bu da bize oyuncularımızın son durumlarını rahatça gözlemlememizi sağlıyor. Ayrıca sporcularımız da kendilerini hangi konuda geliştirebileceğini ve antrenman yoğunluğumuzu görebiliyoruz. Sakatlık riskini de en aza indirmiş oluyoruz” dedi.



GUIDETTI: HER ZAMAN İLERİYE BAKIYORUZ



”VakıfBank olarak her zaman ileriye bakıyoruz" diyen VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti ise şöyle konuştu: "Kazandıklarımıza bakmak yerine daha fazla nasıl gelişebileceğimiz konusundaki çalışmalara odaklanıyoruz. Bizi bir adım daha öne çıkarabilecek, küçük bile olsa bize olumlu katkı yapabilecek her türlü yeniliğe açığız ve bu yeni çalışmaları hayata geçirmek konusunda heyecanlıyız. Bu yüzden antrenman sistemimizde GPS teknolojisini dünya da ilk olarak kullanma ayrıcalığına sahip olan voleybol takımı olmaktan dolayı mutluyuz. Bu teknoloji sayesinde elde ettiğimiz bilgi ve veriler antrenman metodolojisi anlamında çalışmalarımıza yüksek katma değer yaratıyor. Neler yaptığımız ve yapacağımız konusunda oldukça eğitici veriler elde ediyoruz bu da hem sporcu hem de teknik ekibimizi heyecanlandırıyor. Böylece çalışma seviyemizi de bir üst seviyeye çıkarmış oluyoruz."