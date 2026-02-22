×
VakıfBank'tan derbi galibiyeti sonrası Fenerbahçe'ye gönderme!

#Sultanlar Ligi#Vakıfbank#Fenerbahçe Medicana
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2026 11:12

Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenen VakıfBank, mücadele sonunda göndermeli bir paylaşım yaptı.

VakıfBank, Sultanlar Ligi’nin 23. hafta maçında derbide Fenerbahçe Medicana'yı konuk etti.

VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanan karşılaşmayı VakıfBank 3-1 yendi. Sarı - siyahlılarda; Tijana Boskovic 24, Marina Markova da 21 sayıyla çift haneli skor katkısı verdi.

Vakıfbank, bu sonucun ardından 23. maçında 22. galibiyetini elde etti.

Mücadelenin setleri 23-25, 25-22, 26-24 ve 25-21 tamamlandı.

"HARİKA BİR TAKIMA KARŞI OYNADIK"

VakıfBank başantrenörü Giovanni Guidetti, galibiyetin ardından yaptığı açıklama şöyle oldu:

“Öncelikle iki takımı da tebrik ediyorum. Maçta üst düzey bir voleybol oynandı. Tüm taraftarlara teşekkür ediyorum. İnanılmazlardı ve bize çok fazla cesaret verdiler. Sahada mükemmel bir oyun ortaya koyan takımımı da tebrik ediyorum. Tabii ki harika bir takıma karşı oynadık. Tutkulu bir şekilde sahaya odaklandık. 15 harika oyuncuya sahibim. Tüm oyuncularımı sahada kullandım. Bu galibiyet bizi rahatlattı. Şimdi sıradaki maçlara odaklanmalıyız.”

"BU MAÇ İÇİN SON BİR HAFTADIR ÇOK SIKI ŞEKİLDE HAZIRLANDIK"

Derya Cebecioğlu, karşılaşmanın ardından şu ifadeleri kullandı: “Bu maç için son bir haftadır çok sıkı şekilde hazırlandık. Taraftarlarımızın önünde böyle bir performans sergilediğimiz için mutluyum. Fenerbahçe’yi de tebrik ediyorum.

Bugün çok güzel bir oyun vardı sahada. İnşallah sezonun geri kalanında da bu performansı devam ettirip güzel bir şekilde yolumuzda ilerleriz.”

VAKIFBANK'IN GALİBİYET SONRASI PAYLAŞIMI

VakıfBank, Sultanlar Ligi’nde 28 Şubat Cumartesi günü saat 16.00’da Nilüfer Bld. Eker ile deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe Medicana'da 27 Şubat Cuma günü saat 18.00’de Bahçelievler’i konuk edecek.

#Sultanlar Ligi#Vakıfbank#Fenerbahçe Medicana

