VakıfBank’tan Ayça Aykaç'a veda! Zehra Güneş gözyaşlarına boğuldu

Sezonu 3 kupayla tamamlayan VakıfBank, yeni sezon öncesindeki kadro planlaması doğrultusunda Ayça Aykaç Altıntaş ile yollarını ayırdı. 2009 yılında altyapısına dahil olduğu VakıfBank’ta 2014-2015 sezonunda A takıma yükselen tecrübeli libero, sarı siyahlı formayla 3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 5 CEV Şampiyonlar Ligi, 7 Sultanlar Ligi, 5 Kupa Voley ve 4 Şampiyonlar Kupası olmak üzere 24 şampiyonluk yaşadı.

VakıfBank'ta düzenlenen veda töreninde, katkılarından dolayı Ayça Aykaç’a teşekkür edilirken, kariyerlerinin yeni sayfasında başarı dilekleri sunuldu.

😢 Zehra Güneş, VakıfBank’tan ayrılan Ayça Aykaç’a gözyaşlarıyla veda etti. pic.twitter.com/9a1u8lcahY — Spor Arena (@sporarena) May 26, 2026

Zehra Güneş, Ayça Aykaç için hazırlanan videoda duygu dolu anlar yaşadı ve şu sözleri söyledi:

"SENİNLE BU FORMAYI PAYLAŞTIĞIM İÇİN İNANILMAZ ŞANSLIYIM"

Bu çok duygusal bir konuşma olacak benim için çünkü ben sezon sonunu beklemiştim. Herhalde o zaman ağlarım diye düşünüyordum. Ben bu kulübün kapısından ilk girdiğim gün sen antrenman yapıyordun. Ve VakıfBank adı altında yazdığım bütün başarılarda hep birlikteydik. Her takımda; küçük takımda, yıldız takımda, genç takımda... Seninle bu formayı paylaştığım için inanılmaz şanslıyım. En yakın arkadaşlarımdan biri olduğun için inanılmaz şanslıyım.

Seninle milli takımda da, bundan sonra da, her zaman hayatın her alanında paylaşacağımız daha çok şey olacağına eminim. Buna kalpten inanıyorum. Sen her şeyin en güzelini hak ediyorsun. Umarım bu yeni hikâyende her şey istediğin gibi çok güzel olur ve senin yanında ışıldarlar. Seni çok seviyorum. İyi ki benim en yakın arkadaşımsın. İyi ki bu kulüp için bu emekleri, bu başarıları verdin. Bu teri akıttın. Bu kulüp seni hiç unutmayacak. Sen benim hayatımda olmaya hâlâ devam edeceksin.

Başantrenör Giovanni Guidetti'nin açıklamaları ise şu şekilde oldu:

" VAKIFBANK'TA 16-17 YILDIR VAR BEN İSE 18 YILDIR VARIM"

Yani, eğer Ayça hakkında konuşmam gerekirse bence bize bir film lazım. Bir Instagram gönderisi ya da bir Youtube videosu yetmez. Gerçekten çok ama çok uzun bir zamana ve uzun bir hikâyeye ihtiyacımız var. Dürüst olmak gerekirse Ayça'yı ilk gördüğüm anı hatırlamıyorum bile. Benden bile önce buradaydı. Genç takımdaydı, muhtemelen minik takımdaydı. Sanırım VakıfBank'ta 16-17 yıldır var. Ben ise VakıfBank'ta 18 yıldır varım. Bana defalarca söyledi ve defalarca hatırlattı ki kendisi benim en uzun süre antrenörlüğünü yaptığım oyuncu. Yani en çok çalıştığım oyuncu o.

"EĞER BÖYLE OLMASAYDI, AYÇA VE BENİM BİRLİKTE KAZANDIĞIMIZ TÜM O KUPALARI KAZANAMAZDIK"

Bence Ayça, onu ne kadar önemsediğimi, ona ne kadar saygı duyduğumu ve onu ne kadar çok sevdiğimi çok iyi biliyor. Ama elbette, bu kadar uzun süre birlikte kaldığınızda bu bir nevi evliliğe dönüşüyor. Dolayısıyla tabii ki kavga ve barış oluyor. Bazen bu tür ilişkilerde, barış dönemi en uzunu olsa bile insanların en çok hatırladığı şey hep kavgalar olur. Bilirsiniz, bu biraz dünya tarihi gibidir. Savaşın ne zaman çıktığını hatırlarsınız, barış zamanını hatırlamazsınız. Kesinlikle eminim, Ayça ile benim barış içinde geçirdiğimiz süre en uzunuydu. Eğer böyle olmasaydı, Ayça ve benim birlikte kazandığımız tüm o kupaları kazanamazdık.

"ARAMIZDAKİ DÖNÜM NOKTASI, ONU VAKIFBANK'IN BİRİNCİ LİBEROSU YAPMAYA KARAR VERDİĞİM ANDI"

Ayça bu takımın liberosu olduğu için gerçekten minnettarım. Çünkü gerçekten çok şey başardık. Bence Ayça ile aramızdaki dönüm noktası, onu VakıfBank'ın birinci liberosu yapmaya karar verdiğim andı. O dönemde Gizem Örge tabii ki hâlâ çok iyi bir libero ve o an VakıfBank'ın liberosuydu. Ama ben dedim ki: “Tamam, bence Ayça hazır. Gelişmemizi ve daha fazla kupa almamızı sağlayacak.” O sırada Gizem elbette kariyerinin zirvesindeydi. Birçok insan benim bu seçimimi eleştirdi. Ama günün sonunda VakıfBank kazanmaya devam etti. Ayça liderlik koltuğunu aldı, birinci libero pozisyonunu üstlendi ve VakıfBank kazanmayı sürdürdü.

"ÖNÜMÜZDEKİ EYLÜL AYINDA SALONA GİRDİĞİMDE BİRİNE “AYÇA” DİYE SESLENECEĞİME EMİNİM"

Bu onun için çok zordu. Çünkü ona çok baskı yükledik. Omuzlarına çok fazla stres, çok fazla gerçek bir baskı verdik. Ve o bununla çok ama çok iyi başa çıktı. Benim için Ayça hakkında konuşmak her zaman çok duygusal olacak. Çünkü Ayça olmadan bir salona girmek... Bunun aynı salon olacağını düşünmüyorum. Önümüzdeki eylül ayında salona girdiğimde birine “Ayça” diye sesleneceğime eminim. Çünkü onu yakınımda görmeye çok alışkınım. Antrenör çizgisi ile liberonun çizgisi arasında çoğu zaman gerçekten bir metre mesafe olurdu. Kızgın olduğumda onun yüzünü aramayı özleyeceğim. Eğer iki gözü yerine iki tabancası olsaydı sanırım bugün burada olmazdım. Beni çoktan defalarca öldürmüş olurdu.

"ONUN HARİKA BİR LİBERO VE ÇOK İYİ BİR İNSAN OLDUĞUNA GERÇEKTEN İNANIYORUM"

Ama aynı zamanda, onu ne kadar önemsediğimi hissettiğini düşünüyorum. Ona ne kadar saygı duyduğumu düşünüyorum. Onun için ne kadar bastırdığımı düşünüyorum çünkü sonuçta o her zaman oynadı. Her zaman sahaya ilk altıda çıktı. Tüm bu yıllar boyunca her zaman VakıfBank'ın birinci liberosuydu. Ve bu, bunun en büyük kanıtıydı. Bu, seni hiç değiştirmeyeceğim ya da her zaman iyi oynadığın anlamına gelmez elbette ama son 7, 8, 9, 10 yıldır her önemli maça Ayça ile başlamak istedim. Onun her zaman benimle olmasını istedim. Onun harika bir libero ve çok iyi bir insan olduğuna gerçekten inanıyorum.

"ONA KARŞI OYNAMAK ÇOK ZOR OLACAK"

VakıfBank'ta Ayça olmadan normal bir antrenman yapmak elbette zor olacak. Ona karşı oynamak çok zor olacak. Çünkü onun hikâyesi diğer tüm oyuncuların hikâyesinden çok farklı; çünkü bizimle çok güçlü bir bağı var. Ama bence her oyuncunun, her antrenörün, her takımın hayatında adımlar ve aşamalar vardır. Bence bu adım onun kariyeri için doğru hamleydi, bizim için doğru bir hamleydi, doğru karardı. Onun için gerçekten en iyisini diliyorum. Ayrıca hâlâ milli takımın liberosu olabilecek potansiyele sahip olduğuna inanıyorum çünkü Türkiye'deki son tüm finallerde, her finalin en iyi liberosu oydu. Bu yüzden milli takımda olmayı da gerçekten hak ediyor. Kazanmaya devam etmeyi hak ediyor. Olduğu o harika oyuncu olmayı hak ediyor. Hiç şüphesiz Türkiye tarihinin en iyi liberolarından biri olarak kabul edilmeyi hak ediyor. Kesinlikle Türkiye tarihinde en çok kupaya sahip olan libero o. Bir libero bu kadar çok kupaya sahip olduğunda aynı zamanda ülkenin en iyi liberosu olmaması çok zordur zaten.

"BUNCA YILDIR TAKIMDAKİ DURUŞU VE VARLIĞI İÇİN ONA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Ayça ile çok fazla konuşmamız olurdu. Sanırım tüm bu yıllar boyunca en çok birebir konuşma yaptığım oyuncu muhtemelen odur. Bunca yıldır takımdaki duruşu ve varlığı için ona çok teşekkür ederim. Ailesine, eşi Mert'e çok teşekkür ederim; tüm bu yıllar boyunca tanışma fırsatı bulduğum harika insanlar. Umarım hayatımın geri kalanında da hayatımdaki önemli insanlardan biri olmaya devam edecek. Profesyonel hayatın bazen insanları karşı karşıya getirebileceğini biliyoruz ama günün sonunda bizler insanız. Ona olan sevgim ve saygım sonsuza kadar sürecek.