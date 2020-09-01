VakıfBank'tan 166 bin kişilik sanal voleybol maçı!
VakıfBank Spor Kulübünün, Instagram hesabından başlattığı interaktif voleybol maçta 166 bin oy kullanıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-siyahlı kulübün Instagram hesabından başlattığı interaktif voleybol oyunun (VolleyInsta) fark oluşturduğu belirtildi.
Tamamen Instagram’ın kendi özelliklerini kullanarak kurgulanan maçta 166 bin oy kullanıldığı, takımların kadrolarını takipçilerin belirlediği ve destekledikleri takımlarına antrenman yaptırdıkları bildirildi.
#VolleyInsta: 166 bin kişilik sanal voleybol maçı 🕹️— VakıfBankSporKulübü (@VakifBankSK) August 31, 2020
VolleyInsta: a virtual volleyball game with 166K players 🎮#ForMore #VolleyBall #VoleyBol @CEVolleyball @FIVBVolleyball
Takipçilerin takımlarının sanal ortamdaki maçı kazanması için rekabet ettiği ancak mücadelenin berabere bittiği duyuruldu.
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