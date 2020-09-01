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Haber Giriş: 01.09.2020 - 12:38 | Son Güncelleme:

VakıfBank'tan 166 bin kişilik sanal voleybol maçı!

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VakıfBank'tan 166 bin kişilik sanal voleybol maçı!
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VakıfBank Spor Kulübünün, Instagram hesabından başlattığı interaktif voleybol maçta 166 bin oy kullanıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-siyahlı kulübün Instagram hesabından başlattığı interaktif voleybol oyunun (VolleyInsta) fark oluşturduğu belirtildi.

Tamamen Instagram’ın kendi özelliklerini kullanarak kurgulanan maçta 166 bin oy kullanıldığı, takımların kadrolarını takipçilerin belirlediği ve destekledikleri takımlarına antrenman yaptırdıkları bildirildi.

Takipçilerin takımlarının sanal ortamdaki maçı kazanması için rekabet ettiği ancak mücadelenin berabere bittiği duyuruldu.

VakıfBanktan 166 bin kişilik sanal voleybol maçı

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