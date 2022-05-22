VakıfBank'ta zafer coşkusu! Guidetti ve Zehra Güneş'in şampiyonluk sözleri.. Tuğba Şenoğlu yeni adresini açıkladı!

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VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Böyle bir takıma sahip olduğum için mutluyum. Takımım muazzam bir mücadele ortaya koydu" dedi.

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde İtalya ekibi Imoco Volley’i 3-1 yenen VakıfBank, şampiyonluğa ulaştı. Böylece VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi tarihinde 5 şampiyonlukla en çok şampiyon olan takım unvanının sahibi oldu.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, böyle bir takıma sahip olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi. Takımının muazzam bir mücadele ortaya koyduğunu kaydeden Guidetti, "Takım olarak bugün mücadele ettik. Sonucunda da şampiyonluğa ulaştık. VakıfBank işte bu gördüğünüz çalışan insanlar, onlar olmadan kesinlikle olmazdı" dedi.

"REKORLARI DÜŞÜNMÜYORUM"

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Guidetti, CEV Şampiyonlar Ligi tarihinde 5 şampiyonlukla en çok şampiyon olan takım unvanının sahibi olmaları yönündeki soruya, "Rekorları düşünmüyorum. Ben takımımızı düşünüyorum. 9-3 gerideydik başka takım olsa tie breaki beklerdi. Ama hiç pes etmeyen ve dayanıklılığı olan bir takımım var" diye yanıt verdi.

"FİNALİN MOTTOSU BİR SONRAKİ SAYI, BİR SONRAKİ SETTİ"

Finalin mottosunun bir sonraki sayı, bir sonraki set olduğunu dile getiren Guidetti, "O mantaliteyle çıktık. İki takım da gerçekten çok güçlüydü sahada. Birinci set başka ikinci set başka bir bölümdü ama bunun sonucunda kazanan olduğumuz için mutluyuz" diye konuştu.

"TARAFTARLARIN İLGİSİ BİZİ ÇOK MUTLU EDİYOR"

Guidetti, mücadeleyi takip eden taraftarlar ile ilgili olarak ise "Burada bile Slovanya’da Avrupa’nın 4 bir yerinden gelen seyirciler vardı. Türkiye’de de salonlarımız doluyor. Onlar geldiği için biz de daha iyi oynamaya çalışıyoruz. İlgileri bizleri çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

Guidetti son olarak 4 günlük bir tatil yapacağını ve ailesiyle İtalya’da olacağını sözlerine ekledi.

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde İtalya ekibi Imoco Volley’i 3-1 yenen VakıfBank, şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşmanın ardından VakıfBanklı voleybolcular Tuğba Şenoğlu, Melis Gürkaynak, Kübra Akman ve Zehra Güneş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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TUĞBA ŞENOĞLU: SEZONUN BAŞINDAN BERİ 5 KUPAYI HEDEFLİYORDUK



Sezon başındaki hedeflerini yakaladıklarını dile getiren Tuğba Şenoğlu, "Sezonun başından beri 5 kupayı hedefliyorduk zaten. 5’inci kupa buydu. Aldığımız için çok mutluyuz. Çok emek verdik, çok çalıştık. Zaten Ankara’da da Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda aynı takımla oynadık. Orada çok iyi mücadele ederek aldık. Şimdi de aynısı oldu. Çok mutlu ve gururluyum. Çok çalışıyorum, emeğimin karşılığını alıyorum" diye konuştu.



"ÖNÜMÜZDEKİ YIL ASYA’YA GİDECEĞİM"



Gelecek yıl Asya Kıtası’nda forma giyeceği şeklinde gelen soru üzerine Şenoğlu, "Önümüzdeki yıl Asya’ya gideceğim. Ama buraya gelmek istiyorum tabii ki" dedi.



MELİS GÜRKAYNAK: ÜLKEMİZE BU KUPALARI GETİRDİĞİMİZ İÇİN KENDİMİZİ ÇOK GURURLU HİSSEDİYORUZ



Türkiye’ye kupaları kazandırdıkları için çok gururlu olduklarını ifade eden kaptan Melis Gürkaynak, "Çok mutluyuz. Bu sezon 5 kupa hedefimiz vardı. 5’inci kupayı aldık. Onun için çok mutluyuz. Bugün çok rahat bir uyku çekeceğiz. Ülkemize bu kupaları getirdiğimiz için kendimizi çok gururlu hissediyoruz" şeklinde konuştu.



"KARİYERİMİ BÖYLE NOKTALAMAK BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"



Voleybol kariyerini böyle iyi noktalamanın kendisi için çok gurur verici olduğunu söyleyen Gürkaynak, "Sezonu böyle bitirip, kariyerimi böyle noktalamak benim için çok önemli, çok gurur verici. Ben voleybol hayatımda bir şey başardıysam VakıfBank sayesinde başardım. Hayatımda en çok gurur duyduğum şey VakıfBank’ın bunca yıl oynayabilmek ve sonrasında buranın kaptanı olabilmek. O yüzden kendimle gurur duyuyorum. Tüm VakıfBank’a çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"FİZİKSEL VE MENTAL OLARAK ÇOK KOLAY OLMUYOR"



Üst üste kritik maçlar oynamanın zorluğu ile ilgili gelen soru üzerine Gürkaynak, şöyle konuştu:



"Diğer sporları çok bilmiyorum ama voleybol böyle oluyor. Çok üst üste maçlar oynadığımız oluyor. Burada oynayan arkadaşlarımızın hepsi milli takımlara gidip, aynı şekilde orada da performans gösterecekler. Fiziksel ve mental olarak çok kolay olmuyor. Buna iyi hazırlanıp, başarabiliyorsak, kupa kaldırabiliyorsak demek ki bunu çok iyi yapabiliyoruz.



KÜBRA AKMAN: ÜLKEMİZE BU KUPAYI BİR KEZ DAHA KAZANDIRDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ.



5 kupanın hepsini alabilmek için çok çalıştıklarını dile getiren Kübra Akman, "Gerçekten çok mutluyuz, çok çalıştık biz bu kupayı alabilmek ve 5’te 5 yapmak için. Ülkemize bu kupayı bir kez daha kazandırdığımız için çok mutluyuz. Bunu kelimelerle size anlatamam. Ama gerçekten çok çalıştık. Bizim gündüzümüz, gecemiz yok zaten. O yüzden 5 kupayı çok hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi.



ZEHRA GÜNEŞ: BİZİM ÜLKEMİZE DE BU YAKIŞIRDI



Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ettiklerini ifade eden Zehra Güneş, "Hedefimize ulaştığımız için çok mutluyuz. 5 kupayı kaldırıp, Türkiye’ye dönmek bize çok büyük mutluluk ve gurur veriyor. Önce Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda aldığımız madalyalar, sonra Anadolu Efes’in şampiyonluğu şimdi de biz şampiyon olduk. Bizim ülkemize de bu yakışırdı. Tüylerim diken diken oldu. Çok mutluyum. Söz verdiğimiz gibi Türkiye’yi en iyi, en yaraşır yerde temsil ediyoruz. Umarım bu milli takımın başarısıyla devam eder ve hedeflerimize ulaşırız" diye konuştu.



"UNUTAMAYACAĞIM BİR SEZON YAŞADIM"



Hayatı boyunca unutamayacağı bir sezon yaşadıklarını söyleyen Zehra Güneş, şu ifadeleri kullandı:



"Her maçıma son maçımmış gibi çıkıyorum. Ne olacağı belli olmuyor. Bu maç, bazı arkadaşlarımızla son maçımızdı. Eğlenerek, disiplinden kopmadan oynamaya çalıştık. Hedefimize ulaştık. bu takıma 5 kupayla bitirmek yakışırdı. Çok zor zamanlardan döndük, çok zor galibiyetler aldık. Geri dönüşlerimiz inanılmazdı. Bu takımla unutamayacağım bir sezon yaşadım. Bütün takım arkadaşlarım, bütün staff hepsi inanılmaz karakterde insanlar. Hepsini tebrik ediyorum, çok seviyorum."



"BU SALONUN BENDE ÇOK İYİ ANILARI VAR"



Final karşılaşmasında durumu 2-1’e geldiğinde karamsarlığa kapılıp, kapılmadıkları sorulan Güneş, sözlerini şöyle noktaladı:



"Bu final maçı 3-0 bitecek diye bir şey yok. Voleybol 3 set aldığında biter. Biz de hep bu mantalite ile oynadık. Disiplinden kopmadık. Sonuçta galibiyetle ayrıldık. Bu salonun bende çok iyi anıları var. U23’te burada Dünya şampiyonu olmuştuk. Tekrardan, Slovenya altın seri olmaya devam ediyor. Çok mutluyum."