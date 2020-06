VakıfBank'ta Neslihan Demir Güler dönemi

Sarı-siyahlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, genel menajerlik görevinden ayrılan Pelin Yüce Falay'ın yerine Neslihan Demir Güler'in getirildiği belirtilerek, "Profesyonel voleybol kariyerinde 2002-06 ve 2009-10 sezonlarında kulübümüzün formasını giyen Türk voleybolun efsane oyuncularından 'Demir Leydi' lakaplı Neslihan Demir Güler, VakıfBank Kadın Voleybol Takımımızda genel menajerlik görevine getirilmiştir. VakıfBank ailesi olarak 10 yıl sonra yeniden aramıza katılan Neslihan'ın yeni görevini kutlar, takımımızla nice büyük başarılar ve kupalar kazanmasını dileriz." denildi.



Neslihan Demir Güler ise 10 yıl aradan sonra tekrar VakıfBank'a dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Tekrar VakıfBank'a, aileme, ilk profesyonel olduğum kulübe bambaşka bir görevle geliyorum. İnşallah hep beraber başarılı oluruz. Bu takımda olmaktan gurur duyuyorum. VakıfBank'tan ayrılalı 10 yıl oldu. O dönemden bugüne, her zaman severek takip ettiğim bir kulüp oldu. Sevdiğim yöneticiler, antrenörler ve oyuncularla çalışacak olmak beni çok mutlu etti. Bu birlikteliğin bizi başarıya daha kolay taşıyacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Pelin Yüce Falay ve VakıfBank Spor Kulübü yönetimine teşekkürlerini ileten Güler, "Burada Pelin ablanın hakkını vermek zorundayım. Kendisi ayrılmadan önce bana her şeyi hazırladı. Hazır ve güçlü bir takımımız var. Her zaman olduğu gibi tüm kupaların talibi olacağız. İnşallah yönetici olarak da kulübüme elimden gelen yardımı yapıp, tüm kupaları kaldırırız. Bu süreçte bana destek olan Pelin ablaya, beni bu göreve layık gören başkanımız Abdi Serdar Üstünsalih ve kulübümüz yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Eskişehir'de 1983 yılında doğan Neslihan Demir Güler, voleybola Eskişehir DSİ'de başladı.1997 yılında Yeşilyurt Kulübü'nde transfer olan Neslihan Demir Güler, kariyerinde VakıfBank Güneş Sigorta, CV Tenerife, Eczacıbaşı VitrA ve Galatasaray formalarını giydi. Neslihan Demir Güler, 20 yıllık sporculuk kariyerinde hem kulüp takımları hem de milli takımla önemli başarılar elde etti.

