VakıfBank'ta koronavirüs vakası!

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Kadın Voleybol Takımımızın sporcu, teknik ekip ve idari çalışanları için gerçekleştirilen rutin Kovid-19 testlerinde bir sporcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Gerekli izolasyon tedbirleri alınmış ve tedavi sürecine başlanmıştır." denildi.

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