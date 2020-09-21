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Voleybol
AA
Haber Giriş: 21.09.2020 - 15:36 | Son Güncelleme:

VakıfBank'ta koronavirüs vakası!

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VakıfBank'ta koronavirüs vakası!
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VakıfBank Spor Kulübü, bir oyuncusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Kadın Voleybol Takımımızın sporcu, teknik ekip ve idari çalışanları için gerçekleştirilen rutin Kovid-19 testlerinde bir sporcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Gerekli izolasyon tedbirleri alınmış ve tedavi sürecine başlanmıştır." denildi.

VakıfBankta koronavirüs vakası

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