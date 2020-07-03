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Haber Giriş: 03.07.2020 - 16:57,Son Güncelleme:

VakıfBank'ta koronavirüs testleri negatif çıktı!

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VakıfBank'ta koronavirüs testleri negatif çıktı!
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına başlayacak VakıfBank'ta oyunculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına uygulanan Kovid-19 testlerinin negatif sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“2020-2021 sezonu hazırlıklarına başlayacak VakıfBank Kadın Voleybol Takımımız, sağlık sponsorumuz Academic Hospital'da rutin sağlık kontrolünden geçti. 1 Temmuz'da gerçekleştirilen sağlık kontrolüne tüm oyuncularımız ve teknik heyetimiz katıldı. Ayrıca oyuncularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza yapılan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif çıktı. VakıfBank Spor Kulübü olarak koronavirüsle mücadele kapsamında sürdürdüğümüz hassasiyeti tüm birimlerimiz ile uygulamaya devam etmekteyiz."

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VakıfBankta koronavirüs testleri negatif çıktı

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