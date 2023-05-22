Vakıfbanklı Zehra Güneş: Bu finali Guidetti için oynayıp kazandık

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Vakıfbank formasıyla 2018 ve 2022’nin ardından üçüncü kez CEV Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Zehra Güneş, “Bu kupayı kaç kere kazanırsam kazanayım yetmeyecek!” dedi. Torino’da Eczacıbaşı Dynavit’i 3-1 yendikleri final maçı sonrası Hürriyet’e konuşan 24 yaşındaki Zehra, “Çok keyif alarak voleybol oynuyoruz. Bu kupayı kaç kere kazanırsam kazanayım, bana hiç yetmeyecek. Tekrar tekrar kazanmak isteyeceğimi biliyorum. Önümüzdeki yıl da şampiyon olup üst üste üçüncü kez zirvede olmayı şimdiden çok istiyorum” dedi.

GİOVANNİ BİZİMLE KALMAK İSTEDİ

Başantrenör Giovanni Guidetti’nin gerek VakıfBank’ın elde ettiği başarılarda gerekse kendisinin kariyerinde çok önemli payı olduğunu vurgulayan milli voleybolcu, şunları söyledi: “Biz bu maç için Torino’ya yola çıkmadan 2 gün önce Giovanni’nin annesinin öldüğünü öğrendik. Böyle bir acıya rağmen bu maçın önemini anlatıp takımla kalmak istedi ancak bizler onun böyle bir günde ailesinin yanında olmasını istedik. Sonuçta bizler de onun ailesiyiz. Her zaman her koşulda onun yanında olduğumuzu söyledik. Böylelikle cenaze törenine gitmeyi kabul etti ve perşembe günü aramıza geri döndü.

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KENDİSİNE DESTEK OLMAYA ÇALIŞTIK

Ben ve tüm takım arkadaşlarım bu zor günlerinde elimizden geldiğince kendisine destek olmaya çalıştık. Bu kupayı kazanmamızın ona bir nebze olsun moral vereceğini biliyorduk. Hocamızın acısı hepimiz için kötü bir haber oldu ama yapabileceğimiz bir şey maalesef yok. Geçen yılki şampiyonluk maçı öncesi kızının doğum günüydü ve o zaman güzel bir şey için ailesinin yanına gitmişti, bu kez maalesef böyle bir şey yaşandı. Avrupa şampiyonu olduğumuz için sevinçli ama hocamız Giovanni’nin kaybı için üzgünüz.”

24 YAŞINDA 12. KUPASINI KAZANDI

2017-18 sezonundan bu yana Vakıfbank A Takımı’nda oynayan Zehra Güneş, 2 FİVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 3 CEV Şampiyonlar Ligi, 4 Türkiye Ligi, 2 Kupa Voley ve 1 Şampiyonlar Kupası olmak üzere toplam 12 kupa kazandı.

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Zehra Güneş’iN KiŞiSEL BAŞARILARI

2015 U18 Avrupa Şampiyonası

EN iYi ORTA OYUNCU

2017 U20 Dünya Şampiyonası

EN iYi ORTA OYUNCU

2018 Türkiye Ligi

GURURLA YERLi ÖZEL ÖDÜLÜ

2019 FIVB Kulüpler

Dünya Şampiyonası

EN iYi ORTA OYUNCU

2021 Kulüpler Dünya Şampiyonası

EN iYi ORTA OYUNCU

2022 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası

EN iYi ORTA OYUNCU