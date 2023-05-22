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Vakıfbanklı Zehra Güneş: Bu finali Guidetti için oynayıp kazandık

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#Vakıfbank#Zehra Güneş#Voleybol
Vakıfbanklı Zehra Güneş: Bu finali Guidetti için oynayıp kazandık
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2023 07:00

Zehra Güneş, Avrupa şampiyonluğunu getiren motivasyon kaynağını Hürriyet’e anlattı. Vakıfbank'la üçüncü Avrupa zaferini yaşayan Zehra Güneş, “Final için yola çıkmadan 2 gün önce Guidetti’nin annesinin öldüğünü öğrendik. Buna rağmen takımla kalmak istedi ancak biz ailesinin yanında olmasını istedik. Böylelikle cenaze törenine gitti ve perşembe günü de döndü. Avrupa şampiyonu olduğumuz için sevinçli ama hocamızın kaybı için üzgünüz.” dedi.

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Vakıfbank formasıyla 2018 ve 2022’nin ardından üçüncü kez CEV Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Zehra Güneş, “Bu kupayı kaç kere kazanırsam kazanayım yetmeyecek!” dedi. Torino’da Eczacıbaşı Dynavit’i 3-1 yendikleri final maçı sonrası Hürriyet’e konuşan 24 yaşındaki Zehra, “Çok keyif alarak voleybol oynuyoruz. Bu kupayı kaç kere kazanırsam kazanayım, bana hiç yetmeyecek. Tekrar tekrar kazanmak isteyeceğimi biliyorum. Önümüzdeki yıl da şampiyon olup üst üste üçüncü kez zirvede olmayı şimdiden çok istiyorum” dedi.

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GİOVANNİ BİZİMLE KALMAK İSTEDİ

Başantrenör Giovanni Guidetti’nin gerek VakıfBank’ın elde ettiği başarılarda gerekse kendisinin kariyerinde çok önemli payı olduğunu vurgulayan milli voleybolcu, şunları söyledi: “Biz bu maç için Torino’ya yola çıkmadan 2 gün önce Giovanni’nin annesinin öldüğünü öğrendik. Böyle bir acıya rağmen bu maçın önemini anlatıp takımla kalmak istedi ancak bizler onun böyle bir günde ailesinin yanında olmasını istedik. Sonuçta bizler de onun ailesiyiz. Her zaman her koşulda onun yanında olduğumuzu söyledik. Böylelikle cenaze törenine gitmeyi kabul etti ve perşembe günü aramıza geri döndü.

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Vakıfbanklı Zehra Güneş: Bu finali Guidetti için oynayıp kazandık

KENDİSİNE DESTEK OLMAYA ÇALIŞTIK

Ben ve tüm takım arkadaşlarım bu zor günlerinde elimizden geldiğince kendisine destek olmaya çalıştık. Bu kupayı kazanmamızın ona bir nebze olsun moral vereceğini biliyorduk. Hocamızın acısı hepimiz için kötü bir haber oldu ama yapabileceğimiz bir şey maalesef yok. Geçen yılki şampiyonluk maçı öncesi kızının doğum günüydü ve o zaman güzel bir şey için ailesinin yanına gitmişti, bu kez maalesef böyle bir şey yaşandı. Avrupa şampiyonu olduğumuz için sevinçli ama hocamız Giovanni’nin kaybı için üzgünüz.”

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24 YAŞINDA 12. KUPASINI KAZANDI

2017-18 sezonundan bu yana Vakıfbank A Takımı’nda oynayan Zehra Güneş, 2 FİVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 3 CEV Şampiyonlar Ligi, 4 Türkiye Ligi, 2 Kupa Voley ve 1 Şampiyonlar Kupası olmak üzere toplam 12 kupa kazandı.

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Zehra Güneş’iN KiŞiSEL BAŞARILARI

2015 U18 Avrupa Şampiyonası
EN iYi ORTA OYUNCU
2017 U20 Dünya Şampiyonası
EN iYi ORTA OYUNCU
2018 Türkiye Ligi
GURURLA YERLi ÖZEL ÖDÜLÜ
2019 FIVB Kulüpler
Dünya Şampiyonası
EN iYi ORTA OYUNCU
2021 Kulüpler Dünya Şampiyonası
EN iYi ORTA OYUNCU
2022 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası
EN iYi ORTA OYUNCU

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#Vakıfbank#Zehra Güneş#Voleybol

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