Özel Röportaj| Vakıfbank'ın yıldızları Zehra Güneş ve Chiaka Ogbogu, Spor Arena’ya konuştu! Fenerbahçe maçı ve Boskovic sözleri: Söyledikleri kadar varmış

Haberin Devamı

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile yoğun bir yaz sezonu geçiren Zehra Güneş, yeni sezonla ilgili konuşurken 8 Ekim'de oynanacak Vakıfbank - Fenerbahçe Medicana Şampiyonlar Kupası final maçını Spor Arena'ya değerlendirdi. Chiaka Ogbogu ise yeni sezon için heyecanından bahsederken, Giovanni Guidetti ile ilgili sözlerini tekrarladı.

İşte röportajın tamamı...

- Spor Arena'dan herkese merhaba Vakıfbank'ın tecrübeli oyuncularından Zehra Güneş özel röportaj konuğumuz. Hoş geldin.

Hoş bulduk.

- A Milli Takımımız ile unutulmaz bir yaz geçirdiniz çok yoğun bir süreçti. Hatta dünya 2.si oldunuz hepimizi çok fazla gururlandırdınız. Dediğim gibi yoğun bir temponun ardından yeni bir sezona başlamak yıpratıcı olur mu? Neler bekliyorsun yeni sezondan?

Bu yaz için, Milli Takım için çok mutluyuz. Gerçekten tekrardan tarihe tanıklık edip bunu yazdık hep birlikte bu takımda olduğum için çok mutluyum çok gururluyum. Aslında çok heyecanlıyım bir an önce başlamak istiyorum diyebilirim. Benim bu sene Vakıfbank'taki 13. senem 8. sezonum sanırım ve her sezon yeni geldiğimde daha heyecanlı ve daha yeni hedeflerle, geçen sene başaramadıklarımızı bu sene başarmaya odaklı geliyorum. Çünkü dediğim gibi küçük takımdan beri biz bunu kazanmaya ve buna alışkın bir takım olarak büyüyoruz. Ve her kazanamadığımızda üstüne daha fazla açlığı, özlemi biniyor bu kupanın. Geçen sene çok güzel bir seneydi bizim için. Unutulmaz bir sezondu diyebilirim benim için. İlk kaptanlık senemde çok güzel bir kupa kazandık. Çok güzel çok karakterli oyuncularla oynadım ve onların kaptanlığını yaptığım için çok şanslıyım. Vakıfbank ruhunu bu kadar kısa sürede onlara aşılayıp, geri dönüşleri pes etmemeyi ve kendine inanmayı sahada gösterebildiğimiz için ayrıca gururluyum.

Haberin Devamı

Bu senede daha çok farklı bir takımız ama çok daha iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Çok iyi isimlerimiz var, dünya starlarımız var. Umarım çok güzel bir kimya kurup devam edeceğiz yolumuza.

Haberin Devamı

"BOSKOVIC İLE AYNI TAKIMDA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

- Yıllardır rakip olarak karşılaştığın Tjiana Boskovic artık takım arkadaşın. O da bir röportajında Vakıfbank'ta oynamaktan ve seninle beraber olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Sen onunla ilgili neler söylersin?

Biz Boskovic ile uzun süredir oynuyoruz ama hep karşılıklı olduk. Milli Takım olsun kulüp takımları olsun. Oynamadığım dünyanın en iyi çaprazlarından olan tek oyuncuydu. Kısmet, kaderimiz böyleymiş aynı takımda oynamak. Çok heyecanlıyım onunla oynamak için çünkü herkes onun çok iyi bir insan, çok mütevazı ve çok iyi niyetli olduğunu söylüyordu. Söyledikleri kadar varmış. Çok iyi bir takım oyuncusu olduğunu ve bütünleştirici bir karaktere sahip olduğunu düşünüyorum. Çok mutluyum onunla aynı takımda olduğum için.

Haberin Devamı

"FENERBAHÇE, BİREYSEL OLARAK GÜÇLÜ İSİMLERE SAHİP"

- 8 Ekim'de Ankara'da Fenerbahçe ile Şampiyonlar Kupası Finali'nde karşılaşacaksınız. Onlar da kadrosuna Alessia Orro ve Hande Baladın gibi isimleri dahil etti. O maçla ilgili görüşlerini alabilir miyim?

Fenerbahçe çok güçlü bir takım. Bireysel olarak güçlü isimlere sahip bir takım. Sezonun ilk maçı olacak. Hiçbir şey belirlemez tabii ki sezon adına. Ama motive bir şekilde sezona başlamamızı sağlayabilir. Ankara'da oynayacağımız ve Ankara seyircisinin önünde oynayacağımız için bu enerjiyi kendi tarafımıza çevirebiliriz diye düşünüyorum. Umarım kazanırız. Kazanan tarafta olmak istiyorum açıkçası.

Haberin Devamı

- Milli takımda beraber madalya kazandığın isimlerle rakip olacak olmak sana neler hissettiriyor. Onlara yeni sezon öncesinde bir mesaj gönderebilir misin?

Garip hissettiriyor diyebilirim çünkü bütün yaz bir hedef için hep birlikte savaşıyoruz. Ama birbirimizi çok iyi tanıyoruz tabii ki de bunların avantajları ve dezavantajları mevcut. Birbirimizi çok iyi tanıdığımız için neler yapabileceğimizi de öngörebiliyoruz. Hepsine sağlıklı başarılı bir sezon diliyorum. Umarım herkes istediği performansı gösterip sağlıklı bir şekilde kulüp sezonunu bitirebilir.

"İLERLEDİĞİM YOLDAN GİTMEYE DEVAM EDECEĞİM"

- Vakıfbank Bosna Hersek'teki 38 voleybol okulunu bünyesine dahil etti. Sen de oradaydın ve yaklaşık 1500 kız öğrenci tüm salonda senin adını haykırıyordu. Neler hissettin o anda?

Haberin Devamı

Açıkçası ben Bosna'da bu kadar taraftarımın olduğunu bilmiyordum. Oraya gidince öğrendim. Hepsi pırıl pırıl ve çok tatlı, öğrenmeye açık küçük kız çocukları. Zaten herkes bilir kız çocuklarına olan tavrımı ve iyi niyetimi. Onlarla birlikte orada zaman geçirmek ve onların gözündeki ışığı görebilmek çok önemliydi benim için. Onlara rol model olabiliyorsam örnek olabiliyorsam ne mutlu bana. Ben ilerlediğim yoldan gitmeye devam edeceğim. Umarım ki ben ilerlerken attığım her adımda küçük bir kız çocuğu örnek alıp bizim bayrağı taşıdığımız bu noktaya gelebilirler.

- Son olarak seni örnek alan genç sporculara neler tavsiye edersin?

Bence her şey kendine inanmaktan geçiyor. Etrafındaki insanların sana 'yapamazsın, senden olmaz' veya 'bırak boşver' dediği noktada bile kendine inandığında başaramayacağın hiçbir şey yok bu hayatta. Benim bu hayattaki en büyük motivasyonlarımdan biri bu. Hani şey derler ya: 'Ona yapamazsın de ve izle' Bu beni daha çok ateşliyor diyebilirim. Ve bence hayatın her noktasında bunu böyle hayat mottosuna çevirdiğinde en çalışan şeylerden biri. O yüzden kendilerine inanmaktan vazgeçmeyip ne istediklerine odaklanıp bu yolda devam ettiklerinde bence başaramayacakları şey yok. Bunu anlamalılar.

- Vakıfbank'ın yeni transferlerinden Chiaka Ogbogu bir diğer röportaj konuğumuz. Vakıfbank'a yeniden hoş geldin.

Teşekkürler.

- Gabi ile Vakıfbank'a duygusal bir veda etmiştiniz. Şimdi yeniden eski takım arkadaşlarınlasın. Onlarla tekrardan oynayacak olmak nasıl bir duygu?

Dürüst olmak gerekirse ayrılmış gibi hissetmiyorum. Geri dönmek harika! Herkes tabii ki de çok güzel karşıladı. Ve geri dönmemi istediklerini duyduğumda benim için karar vermesi zordu ama aynı zamanda da kolaydı. Çünkü burayı çok özledim.

- Gitmeden önce "Guidetti'nin Avrupa'daki en iyi antrenör olduğunu düşünüyorum" demiştin. Şimdi tekrar onunla birliktesin. Guidetti hakkında ne söylemek istersin?

Onunla çok iyi bir ilişkimiz var. Hala Avrupa'daki en iyi antrenör olduğunu düşünüyorum. Ama zaten kazandığı kupalar ve başarılar ortada. Onun her zaman çok adil birisi olduğunu söylerim. Zaman zaman zorluyor olabilir ama çok adil. Ve aynı zamanda yeni fikirlere oldukça açık. Bence yeni fikirlere ve oyunculara açık olan antrenör çok azdır.

"TÜRKİYE'DE EN ÇOK ÇORBALARI ÖZLEDİM"

- Türkiye'de uzun yıllar oynadıktan sonra bir yılı uzakta geçirdin. Türkiye hakkında en çok neyi özledin ve en çok hangi Türk yemeğini özledin?

Bence Türkiye, çorbada dünyanın en iyisi. Ciddiyim. Tüm çorbaları özledim. Bence tüm yabancılar, Mercimek çorbası ve Ezogelin çorbası gibi çorbaları çok severler. Ve dürüst olmam gerekirse yalnızca bir yemeği özledim diyemem ama ne kadar sağlıklı, taze olduklarını ve ne kadar lezzetli olduklarını özledim.

"BOSKOVIC ÇOK İYİ BİR LİDER"

- Tijana Boskovic gibi bir yıldız da takıma katıldı. Onunla Eczacıbaşı'nda birlikte oynamıştın. Onun hakkındaki düşüncelerin neler?

Evet, kesinlikle dünyanın en iyilerinden biri değilse bile en iyi çaprazı. O çok iyi bir takım arkadaşı ve aynı zamanda iyi bir lider. Onun için heyecanlıyım. Bu onun için farklı bir meydan okuma olacak. Umarım ki kazanmaya devam eder ve kazanmak istediği tüm kupaları kazanır.

- Son olarak bu sezon için hedeflerin nedir ve taraftara ne söylemek istersin?

Tabii ki hedefimiz kazanabileceğimiz tüm kupaları kazanmak. Ve taraftarlar için de tüm desteğiniz için teşekkür ederiz. Stadyumları dolu görmeyi umuyoruz. Türkiye'de oynamayı sevmemin nedenlerinden biri de bu: Dolu stadyumlar ve bağıran taraftarlar. Umarım ki bunu her maçta görürüz.

Teşekkürler.