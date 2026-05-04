VakıfBank'ın yıldızı Tijana Boskovic'ten Eczacıbaşı sözleri: 'Rakibin kim olduğunu düşünmemeye çalıştım!'

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2026 12:07

2026 CEV Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk takımını karşı karşıya getiren tarihi finalde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup eden VakıfBank, şampiyon oldu. Sarı - siyahlıların yıldız oyuncusu Tijana Boskovic, Sırp basınına açıklamalarda bulundu.

CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup eden VakıfBank, 7'nci şampiyonluğuna ulaştı.

Organizasyon tarihinde iki Türk takımının ikinci kez finalde karşılaştığı müsabakada VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 25-20, 25-21, 21-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 yendi ve namağlup kupaya uzandı.

Sarı-siyahlı ekip, 10. kez mücadele ettiği finalde dolu tribünler önünde 7. kez mutlu sona ulaştı.

VakıfBank'ın başarılı oyuncusu Tijana Boskovic, kupa zaferi sonrası Meridian Sport'a açıklamalarda bulundu:

İnanılmaz geliyor. Hâlâ kafam almıyor. Yarı finali nasıl kazandığımızı kafamda oturtmaya çalışıyorum, çünkü bu şimdiye kadar oynadığım en çılgın maçlardan biriydi. Harika bir şey, ama sanırım tüm bunların tam olarak idrak edilmesi birkaç gün sürecek.

Eski takımı Eczacıbaşı'na karşı final oynaması hakkında:

Bu sezon onlarla oynadığım ilk maç kesinlikle en zor olanıydı. Ve ondan sonra en zor olanı Kupa finaliydi. Sonuçta bir kupa için mücadele ediyorduk… Ondan sonra benim için biraz daha kolay oldu, çünkü bu tür durumlarda duygularımı kontrol etmeyi öğrendim. Rakibin kim olduğu konusunda hiç düşünmemeye çalıştım.

Final maçındaki performansına dair:

Bugün çok keyif aldım. Kendime şöyle dedim: ‘Skor ne olursa olsun, bu maçın tadını çıkarmalısın. Şampiyonlar Ligi finalindesin, rahat oyna.’ Rahat olduğumda ve fazla düşünmediğimde gerçekten en iyi oyunumu sergiliyorum. Performansımdan memnunum. Ama bence harika bir takım oyunu sergiledik. Atmosfer harikaydı. Yarı finalde oynadığımızda biraz korkmuştum, çünkü tribünler tam olarak dolmamıştı. Ama finalde her şey muhteşemdi. Bizi desteklemeye gelen Türk halkına, taraftarlara ve en çok da aileme ve arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Kariyerinde ilk kez CEV Şampiyonlar Ligi Kupası'nı alması hakkında:

Bunun tam olarak idrak edilmesi biraz zaman alıyor. Lig finalinden birkaç gün sonra, başardığımızın farkına vardığımda kesinlikle o rahatlamayı hissettim. O yüzden birkaç gün sonra da aynı şeyi hissedeceğimi düşünüyorum. Bunun üzerimde biraz yük oluşturduğunu kendime itiraf etmek istemedim, ama biraz gerginlik ve baskı hissetmek insani bir şey. Yani… Sanırım kendimi çok daha iyi hissedeceğim.

Katarina Dangubic hakkında:

Laza tüm süre boyunca otelde bizimleydi. Takımla birlikte olmak, maça gelmek ve bizi ön sıradan desteklemek konusunda çok istekliydi. Onu görünce çok duygulandım. Salona girdiğinde aldığı alkışları duydunuz. Ona gerçekten büyük saygı duyuyorum. Yarı finallerde bizim jokerimizdi. Sahaya getirdiği enerjiyi ve nasıl oynadığını gördünüz. Olanlar için gerçekten üzgünüm, ama bize oynamak ve mücadele etmek için ekstra güç verdi. Desteği için teşekkür ederim. Ne kadar güçlü olduğuna inanamıyorum. Her şeye rağmen orada olması ve bizi herhangi bir anda etkileyebilecek hiçbir olumsuz duygu göstermemesi inanılmaz.

Sezon değerlendirmesi:

Süper Kupa'yı kaybettik, yani daha iyi olabilirdi. Şaka yapıyorum… Tatile çok mutlu ama çok yorgun gidiyorum. Bu kariyerimin en zor sezonuydu çünkü sakatlıktan döndüm. İşler ilk başta düşündüğüm kadar kolay olmadı. Bakın, dürüst olmalıyız - sezonun ilk bölümünde kendi seviyemde değildim, ama kendime sabırlı olmam gerektiğini, her şeyin normale döneceğini, sadece zamana ihtiyacı olduğunu söyledim. Çok şükür, sezonun ikinci bölümünde her şey yavaş yavaş düzeldi. Kesinlikle en zor ama aynı zamanda en güzel sezonum oldu.

