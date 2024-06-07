VakıfBank'ın yeni smaçörü Marina Markova: '15 yaşından beri bu takımı izliyorum!'

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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferi Marina Markova, kulübünün sosyal medya kanalına özel bir röportaj verdi.

Rus smaçör, geçmişten bugüne kariyerinin oluşumunu şöyle anlattı;

"İYİ Kİ VOLEYBOLU SEÇMİŞİM"

"Voleybol oynamaya 8 yaşında başladım. Çocukken çok aktiftim. 6 yaşındayken 1 yıl bale yaptım. Sonra başka bir yere taşındık yüzden aynı stüdyoya gidemedim. Bir keresinde atletizm şampiyonasında okulumu temsil etmiştim. Koşma, zıplama gibi şeyler. Koçlardan biri beni gördü ve yaşımı sordu. Ailemin nerede olduğunu sordu. Annem benimleydi. Voleybol ya da basketbol oynamam için spor kulübüne davet etti. Tercihimiz voleybol oldu, iyi ki voleybolu seçmişiz."

"KALINSKY'DE ÇOK İYİYDİK"

"St. Petersburg'un Vasily Ostrowski bölgesinde bir çocuk kulübünde voleybol oynamaya başladım. Ancak bir yıl sonra yeniden taşınmam gerekti. Kalinsky bölgesinde voleybol kulübünde oynamaya başladım. Çok iyiydik. Yedi yıl üst üste bölge birincisi olduk. Rusya Şampiyonası'nda St. Petersburg takımını da temsil ediyorduk. Rusya Şampiyonası'nda iki kez üçüncü olduk. Genç olimpiyat turnuvasına benzeyen Sparta Cada'yı da kazandık."

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"ABD'YE DAVET EDİLDİM"

"Lisedeki son senemde ABD'de voleybol oynamaya davet edildim. Bu benim için yeni bir şeydi. Çünkü hiç bunu düşünmemiştim. ABD'de, özellikle üniversitede voleybol oynanmasını bile beklemiyordum. Çünkü Rusya'da üniversiteye gittiğinde profesyonel olarak devam edemeyebilirsin. Ya da profesyonel olman gerekir. Ama üniversitede istediğin bir alanda olmak çok zor oluyor. Genellikle antrenörlük veya sporla ilgili şeyler."

"VAKIFBANK'I İZLEYEREK BÜYÜDÜM"

"Amerika'da Syracuse Üniversitesi'nde üç yıl oynadım. Voleybolda son yılımı eğitim diplomamı aldığım Florida Üniversitesi'nde geçirdim. VakıfBank'ı izleyerek büyüdüm. Gençlik yıllarımda onları diğer takım arkadaşlarımla izliyordum. 15 yaşındayken Şampiyonlar Ligi'ni izliyordum. Bu yıl, bu takımı temsil edeceğim. Çalışmak için çok heyecanlıyım. Bu kadar büyük bir kulüpte antrenmanların, antrenörlerle işlerin nasıl yürüdüğünü, daha önceki kulüplerimle karşılaştırdığımda aradaki farkın ne olduğunu gerçekten bilmek istiyorum."