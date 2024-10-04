Vakıfbank’ın yeni Çinli yıldızı Yuan Xinyue: Yıllarca bu anı bekledim

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Vakıfbank Spor Kulübü, yeni sezon açılışını dün gerçekleştirirken, başkan Abdi Serdar Üstünsalih bu yıl da tüm kulvarlarda şampiyonluk parolasıyla yola çıktıklarını söyledi. VakıfBank Spor Sarayı’ndaki etkinlikte, takıma bu yıl katılan Çinli orta oyuncu Yuan Xinyue, transfer sürecini ve hedeflerini Hürriyet’e atlattı...

TEKLiF GELDi, HEMEN KARARIMI VERDiM

İlk kez ülkesinin dışına çıkan 27 yaşındaki sporcu, uzun yıllardır bu adımı atmayı planladığını ancak şu döneme kadar fırsat gelmediğini belirtirken, “Paris 2024 Olimpiyatları sonrasında böyle bir teklif geldiğinde kaçırmak istemedim. Ailemin destek vermesinin ardından VakıfBank’ın bana önemli katkı vereceğini düşündüğüm için hemen buraya gelme kararımı verdim” diye konuştu.

EN ÇOK TRAFiK VE KEDiLER ŞAŞIRTTI

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Arkadaşımız Ayhan Turgut’a konuşan Yuan Xinyue, İstanbul’da kendisini en çok şaşırtan şeylerin ne olduğunu sorduğumuzda ise “Trafik ve sokaktaki kediler” cevabını verdi.