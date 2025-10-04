VakıfBank'ın smaçörü Marina Markova, Hürriyet'e konuştu: 'Artık daha değerli'

Haberin Devamı

Yeni voleybol sezonu öncesi VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, başantrenör Giovanni Guidetti, teknik ekip ve oyuncular katıldığı medya gününde Rus smaçörü Marina Markova Hürriyet’e verdiği özel röportaj vererek merak edilen soruları yanıtladı.

ABD’de 3 yıl psikoloji, 2 yıl da eğitim bilimleri eğitimi alan Markova, rol model olarak Tijana Boskovic, Gabi ve Eda Erdem’i aldığını belitti. Kendisinin Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol alan Meryem Uzerli’nin canlandırdığı “Hürrem Sultan” karakterine benzetilmesine yönelik “Sevdiğim bir benzetme. Saç rengim ve fiziksel benzerlikten yola çıkılarak bu benzetme yapılıyor sanırım. Benim saç rengim doğal kızıl değil ama çocukluğumdan beri hep bu şekildeydi” dedi.

'GUIDETTI SAYESİNDE ÇOK GELİŞTİM'

Haberin Devamı

Giovanni Guidetti ile çalışmanın kendisine çok şey kattığını söyleyen Markova “Giovanni iyi bir koç, iyi bir öğretmen ve akıl hocası. Geçen yıl onunla bir çok yönümü onunla geliştirdim. Bu sezon da onunla gelişimimin devam edeceğine eminim. Onunla çalışmak şampiyonluk yaşamak mutluluk verici. Sultanlar Ligi çok değerli bir lig. İtalya ve Türkiye Avrupa’da birbirleriyle rekabet eden, dünyaya da örnek olan en iyi ligler. Bu sezon da yeni gelen oyuncularla Sultanlar Ligi daha da değerlendi. Onlarla oynamak, rekabet içinde olmak benim için ve gelişimim için çok heyecan verici.”

8 Ekim de oynanacak Fenerbahçe Vakıfbank Şampiyonlar Kupası maçı için “Henüz yeni sezon başlamadığı için zor bir maç olacak. Bazı oyuncu arkadaşlar Dünya Kupasındaydı, sakat oyuncular da var, henüz tam bir uyum sağlayamadık ama kazanacak ruha sahibiz” dedi.