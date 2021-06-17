VakıfBank'ın Saraybosna Voleybol Okulu öğrencileri İstanbul'da

Kulüpten yapılan açıklamada, VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, öğrencileri ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki VakıfBank Voleybol Okulunda eğitim gören 65 sporcu adayından başarılı bulunan 18 genç, VakıfBank altyapısına katılabilmek için İstanbul'da kampa girdi. Seçmeler sonrasında altyapıya katılmaya hak kazanan gençler spor ve eğitim hayatlarına Türkiye'de devam edecek.

Saraybosna'dan İstanbul'a gelen gençleri ziyaret eden Üstünsalih, kısa sürede önemli mesafe kat ettiklerini söyledi.

Spor okullarındaki gençlere güvendiklerini belirten Üstünsalih, "Yurt dışındaki ilk Türk voleybol okulu olan bu girişim ile iki ülkenin ortak kültürel değerlere dayanan dostluğunu, spor alanındaki yeni bir bağ ile daha da sağlam hale getirdik. Başarılı öğrencilerimizi, Türkiye'ye getirerek dünya voleyboluna kazandıracağımızın sözünü vermiştik. Şimdi bu yolda en önemli adımı atmak için sizleri buraya davet ettik. Verdiğimiz sözü de böylelikle yerine getiriyoruz. Dünyanın sayılı altyapılarından birine sahip olan VakıfBank'ın uzun süreli başarısının sırrı buradan geliyor. Bugün VakıfBank altyapısından yetişmiş 5 oyuncu, Türkiye A Milli Takımı'nda mücadele veriyor. Saraybosna'dan gelen kızlarımızı da gelecekte o seviyede görmek en büyük arzumuz." ifadelerini kullandı.

VakıfBank'ın Saraybosna ile birlikte ikisi İstanbul, ikisi Ankara, biri İzmir ve biri Bursa'da olmak üzere toplam 7 voleybol okulu bulunuyor.