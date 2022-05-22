VakıfBank'a şampiyonlukla veda eden Isabelle Haak'ın annesinin gözyaşları...

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Ljubljana'daki finalde Imoco Volley'i 3-1 yenerek CEV Şampiyonlar Ligi'nde 5. kez zafere ulaşan, bu sezonu da 5 kupayla tamamlayan VakıfBank'ın yıldızı ISabelle Haak, Sarı-siyahlı takımla son maçına çıktı.

VakıfBank'a kupa zaferiyle veda eden Haak, şampiyonluğu tribünde bulunan annesiyle kutladı. Haak'ın annesi gözyaşlarını tutamadı.

EGONU VAKIFBANK'A, HAAK IMOCO'YA

Isabelle Haak, 5 kupalı sezonun ardından 2019 yılından bu yana forma giydiği VakıfBank'a veda ediyor. 22 yaşındaki İsveçli yıldız gelecek sezon Imoco Volley Conegliano'da forma giyecek. Imoco'nun İtalyan yıldızı Paola Egonu ise VakıfBank'a gelecek.