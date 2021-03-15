VakıfBank'a Altın Ödül

Kazandığı 3 Dünya Kulüpler Şampiyonası ve 4 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı unvanının sahibi olan VakıfBank Spor Kulübü, ABD’de düzenlenen Uluslararası Mercury Mükemmellik Ödülleri’nde sosyal medya yönetimi ve içerikleriyle iki altın, bir bronz ve bir onur ödülünün sahibi oldu.

KIZ ÇOCUKLARI REKLAMI ALTIN KAZANDI



Sosyal medyadaki iletişimiyle Altın Ödül’ün sahibi olan VakıfBank, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü için hazırladığı özel şarkıyı duyurduğu reklam filmi de jüri tarafından ödüle layık görüldü. Kimsenin çıkmadığı yere yükselecek tüm kız çocuklarına Efsane’den armağan olsun sloganıyla hazırlanan film, "TV Reklam Filmi" kategorisinde altın ödül alırken, "Spor Videosu" kategorisinde de onur ödülünün sahibi oldu.



VAKIFBATTLEGROUD’A DA BRONZ ÖDÜL



VakıfBank Spor Kulübü’nün Mercury Mükemmellik Ödülleri’nde kazandığı son ödül ise oyun temalı içeriğinden geldi. 2020-21 sezonu kadro tanıtımını da sosyal medyadan son yılların popüler oyun tarzlarından biriyle paylaşan sarı siyahlılar, "Vakıf Battleground" isimli paylaşımıyla da "Spor Videosu" kategorisinde bronz ödülü aldı.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...