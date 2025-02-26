×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriVoleybol Haberleri

Vakıfbank Zehra Güneş ile sözleşme yenilendiğini resmen açıkladı!

Güncelleme Tarihi:

#Vakıfbank#Zehra Güneş#Voleybol
Vakıfbank Zehra Güneş ile sözleşme yenilendiğini resmen açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 11:29

Vakıfbank, Milli voleybolcu Zehra Güneş ile sözleşme uzatıldığını duyurdu. 

Haberin Devamı

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Vakıfbank, Milli yıldızı Zehra Güneş ile sözleşme yenilendiğini resmi sosyal medya hesabından duyurdu. 

Vakıfbank'tan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle oldu;

"2011 yılından bu yana VakıfBank’ı daima zirveye taşımak için emek veren, başarılarımızda büyük payı olan ve bu sezon kaptanlık görevini üstlenerek ailemize güç katan Zehra Güneş ile sözleşmemiz yenilenmiştir.Birlikte nice başarılara kaptan!"

VAKIFBANK'IN PAYLAŞIMI

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Vakıfbank#Zehra Güneş#Voleybol

BAKMADAN GEÇME!