Vakıfbank Zehra Güneş ile sözleşme yenilendiğini resmen açıkladı!

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Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Vakıfbank, Milli yıldızı Zehra Güneş ile sözleşme yenilendiğini resmi sosyal medya hesabından duyurdu.



Vakıfbank'tan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle oldu;



"2011 yılından bu yana VakıfBank’ı daima zirveye taşımak için emek veren, başarılarımızda büyük payı olan ve bu sezon kaptanlık görevini üstlenerek ailemize güç katan Zehra Güneş ile sözleşmemiz yenilenmiştir.Birlikte nice başarılara kaptan!"



VAKIFBANK'IN PAYLAŞIMI

